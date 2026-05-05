声優の宮野真守さんらが5日、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（公開中）の公開記念舞台挨拶に登場。“大冒険”したエピソードを語りました。

映画は『スーパーマリオ』の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され全世界累計興行収入2000億円以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目です。

イベントには、日本語版でマリオ役を務める宮野さんのほか、ルイージ役の畠中祐さん、ピーチ姫役の志田有彩さんら声優陣や、映画アンバサダーの西野七瀬さん、HIKAKINさん、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの2人が登壇しました。

■宮野真守、“今までに体験した大冒険”をトップバッターで発表

また、イベントでは、作品にちなんで“今までに体験した大冒険”についてのトークに。宮野さんがレコーディングスタジオで撮影した写真が映し出されました。宮野さんは「僕、音楽活動もやっておりまして。自分の音楽活動的大冒険で、これ『We Are The World』がレコーディングされたスタジオです」と説明。登壇者からは驚きの声が上がり、宮野さんは「ここで実際に僕は曲をレコーディングさせていただきました」と明かしました。

このエピソードに畠中さんは「まって、この規模？ やだやだ！」「最初絶対宮野さんじゃなかったじゃないですか」とコメント。あまりのエピソードの壮大さに、他の登壇者からも「最初じゃないこれは」などのツッコミが。

そんな登壇者からの声をよそに宮野さんは「当時の写真とかも飾ってあって。ああ、ここでマイケルが歌ってたんだみたいな所で“大冒険”しました」と語り、会場をさらに盛り上げました。