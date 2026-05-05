特別な材料なし！おうちにあるもので「ふわしゅわ台湾カステラ」が完成

お家に材料で作れる台湾カステラ

ふわしゅわ食感の台湾カステラ、お家で作れたら嬉しいですよね！今日は材料5つで作れる台湾カステラをご紹介します。

用意する材料は5つ

卵、小麦粉、砂糖、油、牛乳の5つを用意します。この材料ならお家にあるのではないでしょうか？





生地を作る

卵は卵黄と卵白に分けておきます。油、小麦粉、牛乳を混ぜたら卵黄を入れて混ぜます。





卵白はメレンゲにしてから混ぜる

卵白は泡立ててメレンゲにします。先程作った生地にメレンゲを混ぜます。





型に入れてオーブンへ

クッキングシートを敷いたパウンド型に生地を流し入れて、オーブンへ。





型から外して冷ます

焼き上がりはふっくら膨らみます。型から外して冷ませばできあがり！





ふわしゅわ美味！とつくれぽ100件超え

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「ふわしゅわでおいしい」「おいしくて何度も作っています」「優しい甘さで癒やされるなど、嬉しい声が届いています。





つくれぽでも多くの人が絶賛している台湾カステラを紹介しました。材料を混ぜてパウンド型に入れて焼くだけなので、手軽に作れるかと思います。100人以上が絶賛している台湾カステラをぜひ作ってみてください。（TEXT：若子みな美）