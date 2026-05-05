元日向坂46でタレントの佐々木久美さん（30）が、『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』5月4日「スター・ウォーズの日」カウントダウンイベントに登場し、家族との『スター・ウォーズ』を通した交流を語りました。

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（5月22日（金）日米同時公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）の劇場公開を記念して行われた今回のイベント。佐々木さんは『スター・ウォーズ』愛あふれるゲストの1人として登場しました。



■佐々木久美「いつかお礼しなきゃ」父への感謝を語る

イベントで『スター・ウォーズ』ファンになったきっかけを聞かれた佐々木さんは「父が『スター・ウォーズ』の大ファンで、来年50周年を迎える“エピソード4”が公開されたときに、アメリカまで見に行ってるんですよ」とコメント。「私は初めて見たのが覚えていないくらい英才教育を受けて育ってきて、しっかり『スター・ウォーズ』好きに育ちました。父には感謝しています」と父への思いを明かしました。

佐々木さんは「お父さんは私が『スター・ウォーズ』のこういうイベントとか出させていただくたびに、鼻が高そうです」と明かし「俺のおかげだろみたいな」と話し、会場の笑いを誘いました。そして「いつかお礼しなきゃなと思っています」と感謝を口にしました。