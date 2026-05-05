ABEMAにて放送中のオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#11が、5月5日に放送された。

（関連：【画像あり】最終審査に進むAYANA（前列右）とSAKURA（中央）の2人）

本番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、ユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、ガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本から発掘するスカウトプロジェクト。2026年のグローバルデビューを見据え、トップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施中だ。

選ばれた候補生は、2023年9月から11月にかけて放送されたHYBEとGeffen Recordsによるグローバルガールズグループオーディション番組『The Debut: Dream Academy』に練習生として参加していたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共にデビューを果たす。

スタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒー、LE SSERAFIMのSAKURAとKAZUHA、ILLITのMOKAとIROHAが出演している。

#11では、中間審査の結果が発表され、最終審査に進む2名が決定。ファイナリストの座を掴み取ったのは、圧倒的な実力を持つAYANAと、未経験から驚異的な成長を見せる16歳のSAKURAだった。脱落となったAOIとRINKAに対して、SAKURA（LE SSERAFIM）は「縁ってあると思うので、どこで花が咲くかはわからないので。諦めずに、もうこれからの人生も、いろんな縁を探していってほしいなって思いますね」とエールを送った。

最終審査までの10日間、AYANAとSAKURAはデビュー組のEMILY、LEXIE、SAMARAと合流し、合同レッスンを開始。最終審査では200人の観客の前でパフォーマンスする課題曲が決定し、AYANAが「WE RIDE」、SAKURAが「PARTY b4 the PARTY」を披露することとなった。

本家の圧倒的なオーラを前に、AYANAは「自分を保ちつつみんなに馴染む」という相反する課題に直面。ダンスコーチのニッキーから「自分のことに集中しすぎて周りと合わせる意識がない」と指摘された。

また、フル尺での高難度な振り付けやボーカルの熱量不足に苦戦するSAKURAには、「あなただけを見てると、このグループに合ってないって感じる」という厳しい評価が。

極限状態に追い込まれたAYANAは、デビュー組の3人を前に張り詰めていた糸が切れたように涙を溢れさせる。EMILYたちは「私たちも全く同じ立場だったから痛いほど気持ちがわかる」「あの一面を見たことで、どれほどデビューを望んでいるか理解できた」と寄り添い、4人の心の距離は縮まった。

一方のSAKURAも、1分間のブリッジなど過酷な特訓に耐え抜き、「限界超えるぞ」と気持ちだけで体を引っ張り上げたパフォーマンスを披露。ニッキーは「こんなに成長したなんてヤバすぎる」と驚き、世界的振付師のプレスリー・タッカーは「最初の方、大変だったのをふと思い出してしまった。日々の変化を見ていたから心の奥深くにグッと来た」と涙を流した。さらに、彼女たちを厳しく指導してきたダンスコーチのマーサも「まだまだいけるという確信になった」と期待を寄せた。

次週5月12日午後8時から放送の最終回では、約1年間に及んだプロジェクトがついに完結し、合格者が決定する。約1万4000人の候補者のうち、“たった1人のアーティスト”に選ばれるのは誰か……。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』#11は、現在ABEMAにて無料見逃し配信中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）