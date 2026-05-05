女優・永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の第5話が、5日に放送された。第5話には、人気女優がゲスト出演。その姿に視聴者からは驚きの声が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた永作演じる主人公が、息子の就職で訪れた自分時間を使って3カ月で職人になれる「鮨（すし）アカデミー」の門を叩き、第二の人生を歩み出す完全オリジナルの人生応援ドラマ。脚本は「マイダイアリー」（2024年、テレビ朝日系）で向田邦子賞を史上最年少受賞した兵藤るり氏が担当する。

第3話冒頭では、鮨アカデミーでの授業も折り返し地点に差し掛かり、みなと（永作博美）たちが大江戸（松山ケンイチ）と一対一で卒業後の進路を考える「進路面談」に臨む様子が描かれる。卒業後のことを全く考えていなかったみなとが途方に暮れる中、クラスメイトでまっすぐに鮨職人を目指していたはずの森蒼斗（山時聡真）も浮かない様子を見せる。森は進路アンケートも白紙で提出し、大江戸を困惑させる。

そんな中、森の母・温子（佐藤江梨子）が激怒しながら鮨アカデミーに乗り込んでくる。なんと、森は家族にも内緒で大学を辞めており、祖父・克己（でんでん）の傾きかけた鮨屋さんを継ぐべく鮨アカデミーに入学していたことが発覚する。

荒ぶる温子にみなとは同じ母親として寄り添う。温子は「蒼斗は鷹なんです。トンビが鷹を生むってよく言うじゃないですか。私と夫は中卒で、それがどうっていうわけじゃないんですけど、蒼斗は頭がよくて、それがうれしくて誇らしくて。広い世界を見ろ、ビッグになれって、こっちで盛り上がって期待しちゃってて…」への思いを吐露するのだった。

佐藤江梨子の登場に、視聴者からは「誰かと思ったら、佐藤江梨子！？」の驚きの声が上がった。佐藤が演じた温子は、髪にメッシュを入れ、デコトラを運転する豪快な“肝っ玉母ちゃん”で、「サトエリめちゃくちゃかっこいい母ちゃん」などのコメントも見られた。

また、「永作ちゃんもサトエリもこんなに大きい子供の母親やるようになったんだなぁと感慨深い」「変わらないスタイルの良さよ…」などの声も上がっていた。