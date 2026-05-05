ゴールデンウイーク最終日となる６日のプロ野球は全６試合がデーゲームで行われるが、中日−阪神戦では高橋宏斗投手と阪神・高橋遥人投手の投げ合いが繰り広げられ、西武−ソフトバンク戦では西武・高橋光成投手が先発するなど、高橋姓の３投手が先発マウンドに上がる。

３連勝中の中日は高橋宏斗がチーム今季２度目の４連勝をかけ、本拠地で先発する。右腕は前回４月２６日のヤクルト戦を７回無失点に抑え、今季５度目の登板で今季初勝利を挙げた。

阪神・高橋遥人はここまで無傷の３連勝中で、防御率は驚異の０・２７。現在２試合連続完封勝利中で、３試合連続完封勝利となれば、チームではバッキー以来６０年ぶりの快挙となる。

西武・高橋光成はここまで３勝２敗。４月２２日のソフトバンク戦で９回１失点の完投勝利、前回４月２９日の日本ハム戦でも７回無失点と好投し３勝目を挙げるなど好調モード。また、この試合を放送するフジテレビＴＷＯの解説は、西武ＯＢの高橋朋己氏が務めるという高橋祭りとなっている。

現在、ＮＰＢには高橋姓の選手が１１人いるが、この３投手以外に１軍に在籍しているのは、中日の高橋周平内野手のみ。高橋遥人が投げる球を高橋周平が打ち崩し、「高橋宏斗に勝利をプレゼントするのか。はたまた、高橋遥人が球団６０年ぶりの快挙を成し遂げるのか。ゴールデンウイーク最終日の「高橋」が熱い！