中森明菜、“近年の活動では極めて異例”独占インタビュー応じる 5日放送『WBS』で
歌手の中森明菜が、5日放送のテレビ東京系の経済ニュース番組『WBS（ワールドビジネスサテライト）』で、“近年の活動では極めて異例”という独占インタビューに応じた。
【写真】胸を詰まらせ涙ぬぐう…平和への思いを語った中森明菜
最近インタビューにじっくり答えたのはいつかと聞かれ「ないですね」と答えた中森。
中森は番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌う。番組では中森に独占インタビューし、歌手活動44周年を迎え、今夏には20年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森のメッセージを届けた。
同局によると、「近年の活動では極めて異例」という今回の独占インタビューで、中森は「経済」への関心や「平和」に対する願い、さらには番組のために書き下ろされた「カサブランカ」に込められた思いなどを語った。
「いろんな苦しみを味わっている人たちに少しでも元気を届けてあげたい。明日があるよ」。混迷を極める社会だからこそ、中森が今、「カサブランカ」を通して届けたかったメッセージを伝えた。インタビュー中には平和への思いを巡らせ、胸を詰まらせる場面もあった。
【写真】胸を詰まらせ涙ぬぐう…平和への思いを語った中森明菜
最近インタビューにじっくり答えたのはいつかと聞かれ「ないですね」と答えた中森。
中森は番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌う。番組では中森に独占インタビューし、歌手活動44周年を迎え、今夏には20年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森のメッセージを届けた。
「いろんな苦しみを味わっている人たちに少しでも元気を届けてあげたい。明日があるよ」。混迷を極める社会だからこそ、中森が今、「カサブランカ」を通して届けたかったメッセージを伝えた。インタビュー中には平和への思いを巡らせ、胸を詰まらせる場面もあった。