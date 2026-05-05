27歳の人気モデルが元日本一のアスリートとの同棲初夜を振り返り、「ソワソワした」と明かす場面があった。

【映像】“初夜”を共にした2人の様子

5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

最初のデートを経て見事に“ゼロ日婚約”を成立させ、同棲生活初めての朝を迎えたなつえとソラ（元アスリートの会社役員・年収1100万円）。2人は早朝からハウスのジムで朝活を済ませ、ソラが「コンビニ行こうと思ってたんだけど、何か欲しいのある？」となつえを優しく気遣うなど、順調な共同生活のスタートを切っていた。その後、女性陣は専属のヘアメイクによる身支度のため、メイクルームへと移動する。

気になる同棲初日の夜について、ゆかから「ぐっすり寝られた？」と聞かれたなつえは、「ちょくちょく起きました。ソワソワしました（笑）」と返答。また、「日が昇る前に起きてました。もう1回寝て、起きたら『あれ？まだ30分しか経ってない』みたいな（笑）」と、初対面の相手の同棲に対するリアルな心境を吐露していた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）