【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは東京の地名
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、成長の証、閑静な住宅街、そして自己表現の欲求という、3つの言葉を選びました。体のデータから地理、そして人間の性質まで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。
□□け
□□がや
み□□がり
ヒント：人や植物の高さ。東京23区の南西部に位置する、人口の多い区の名称。そして、自分の持っているものや姿を、他人に披露しようとする人の性質を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せた」を入れると、次のようになります。
せたけ（背丈）
せたがや（世田谷）
みせたがり（見せたがり）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体の計測値、特定の地域名、そして心理的な傾向を表す言葉を組み合わせました。共通の「せた」という響きが、全く異なる文脈をスムーズにつないでいます。音の響きを頼りに、意外な単語の組み合わせの中に隠れた共通点をあざやかに発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、成長の証、閑静な住宅街、そして自己表現の欲求という、3つの言葉を選びました。体のデータから地理、そして人間の性質まで、共通の2文字を頭の中でつなぎ合わせてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□け
□□がや
み□□がり
ヒント：人や植物の高さ。東京23区の南西部に位置する、人口の多い区の名称。そして、自分の持っているものや姿を、他人に披露しようとする人の性質を思い浮かべてみてください。
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正解：せた正解は「せた」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せた」を入れると、次のようになります。
せたけ（背丈）
せたがや（世田谷）
みせたがり（見せたがり）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体の計測値、特定の地域名、そして心理的な傾向を表す言葉を組み合わせました。共通の「せた」という響きが、全く異なる文脈をスムーズにつないでいます。音の響きを頼りに、意外な単語の組み合わせの中に隠れた共通点をあざやかに発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)