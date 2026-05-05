全日本プロレス５日後楽園大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ａブロック最終戦は、４選手が同点で並ぶ大波乱の末、潮崎豪（４４）が１位、斉藤レイ（３９）が２位で優勝決定トーナメント戦（１７日、大田区）への進出を決めた。

この日行われたＡブロック公式戦ではタロースが羆嵐に、潮崎豪がオデッセイにそれぞれ勝利。この時点でタロース、潮崎、斉藤レイが勝ち点８で並ぶ大混戦となった。

さらには真霜拳號が３冠ヘビー級王者・宮原健斗から大金星を挙げ、勝ち点８に並んだことで直接対決の勝敗で順位をつけることが不可能に。結果、潮崎、レイ、タロース、真霜の４人によるトーナメント出場者決定戦が行われる大荒れの展開となった。

抽選の結果、２位枠を争ってレイと真霜が、１位枠を争って潮崎とタロースが激突することに。まずはレイが激戦を終えたばかりの真霜からギブアップ勝ちを収め、２位通過を決めた。

タロースと対峙した潮崎は身長２１３センチの巨体を前に苦戦。それでもチョークスラムは許さず、ラリアートを連発するとブレーンバスターで豪快に投げ切って大ダメージを与える。最後は必殺の豪腕ラリアートで３カウント。ひのき舞台への最後の切符を手にした。

１１年ぶりの出場にして決勝Ｔ進出を決めた潮崎は宮原の「最高」締めならぬ、「全日本プロレス最強！」コールを会場中で合唱し大会を締めた。バックステージでは「俺が優勝、この手につかんでやるよ。ここまで来たらもう負けられない」と頂点を見据えた。

この日の他の公式戦の結果と合わせ、決勝トーナメントの組み合わせは、潮崎（Ａブロック１位）ＶＳ菊田円（Ｂブロック２位）、鈴木秀樹（Ｂブロック１位）ＶＳレイ（Ａブロック２位）となった。春の祭典は最終盤を迎える。