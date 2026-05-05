「オリックス６−１ロッテ」（５日、京セラドーム大阪）

オリックスが勝利してパ・リーグ最速２０勝に到達。２リーグ分立後、リーグ最速２０勝は球団１２度目で過去１１シーズンのうち、８シーズンがリーグ優勝を飾っている。なお、過去１０年のパ・リーグ最速２０勝球団は以下の通り。（）内順位はシーズン最終。

２０１６年＝ソフトバンク（２位）、ロッテ（３位）

２０１７年＝楽天（３位）

２０１８年＝西武（１位）

２０１９年＝ソフトバンク（２位）

２０２０年＝ソフトバンク（１位）

２０２１年＝ソフトバンク（４位）

２０２２年＝楽天（４位）

２０２３年＝オリックス（１位）

２０２４年＝ソフトバンク（１位）

２０２５年＝日本ハム（２位）

２０１６年はソフトバンクとロッテが同日。そのため過去１０シーズンのリーグ最速２０勝は１１球団となり、その中で最終的にリーグ１位となったのは約３６％の４球団となっている。

一方、セ・リーグはヤクルトが前日４日に両リーグ最速２０勝。セ・リーグの過去１０シーズンを見ると、パ・リーグと違い、１０球団のうち、７球団がリーグ優勝。過去１０年のセ・リーグ最速２０勝球団と最終順位は以下の通り。

２０１６年＝広島（１位）

２０１７年＝阪神（２位）

２０１８年＝広島（１位）

２０１９年＝巨人（１位）

２０２０年＝巨人（１位）

２０２１年＝阪神（２位）

２０２２年＝巨人（４位）

２０２３年＝阪神（１位）

２０２４年＝巨人（１位）

２０２５年＝阪神（１位）

昨年までの過去１０年では、パ・リーグは全６球団がリーグ最速２０勝を経験。対してセ・リーグは阪神、巨人、広島のみの状況だった。３球団以外のリーグ最速２０勝は、今年のヤクルトが２０１５年のＤｅＮＡ（最終６位）以来だった。