タレント大沢あかね（40）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、夫との旅先でのエピソードを明かした。

この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態になりがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。

大沢は「男性って旅行に行ったら、あんまり食にこだわりなくないですか？」と、ひな壇に問いかけるように話した。MCの明石家さんまは「個人差あると思うけど、俺はない」と返答。すると大沢は、夫のお笑いタレント劇団ひとり（49）との間で、海外旅行中にもめた出来事を打ち明けた。

「うちの主人とかはロサンゼルスに家族で行くじゃないですか？回転ずしとか行くんですよ、日本の」。スタジオに驚きの声が広がる中、「“子供たち好きだし、近いし、おいしいから”って言うんですよ」と、夫の言い分を説明した。

旅といえば、旅先でしか味わえないグルメも魅力。大沢は「私は、地元のそこでしか食べられないものを食べたいわけじゃないですか？本当にケンカになって。別々に、“私は1人で行ってくるから”って、結構分かれて行く」と明かした。

さんまからは「一緒に行ってあげたらええやないかい？」と助言が。しかし、大沢は「勝手に行くんだよ？向こうが。何で向こうに合わせ…」と、納得できない様子だった。