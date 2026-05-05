「気付けばお金が余っていません」“旅行”で貯蓄を使い果たした30歳女性。FPはなんとアドバイスする？
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、福岡県に住む30歳女性の失敗談を紹介しながら、節約する時の注意点・ポイントについて、ファイナンシャルプランナーの福一由紀さんが解説します。
【「節約で削ってはいけない」3つの出費】を見る
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：事務員
・世帯年収：600万円
・貯蓄額：0円
・住宅ローン：10万円
・間取り：一軒家
・食費：10万円
・交際費：2万円
・電気代：8000円
・ガス代：1万円
・水道代：6000円
・毎月貯蓄に回している額：5000円
「旅行のために節約して切り詰めてなるべく外食を控えていたのに、旅行に行ってしまえばお土産、お酒、ご飯に課金をし、気付けばお金が余っていません」
現在の貯蓄額は「0円」と回答していることからも、貯めていたお金を全て旅行で使ってしまったようです。
「またやっちまったという思いと、楽しかったからまた頑張ろうという思いが交差します」と、複雑な心境を語ります。しかし葛藤しながらも、この経験を踏まえ、子どものためにNISAを始めたり、「自動的に5000円貯金できるシステム」を作ったりするなど工夫し始めているといいます。
最後にこの経験から学んだ教訓について聞くと、「とりあえずお金を盛大に使う！っていうときは、いっそのこと楽しんでしまうのもいいと思っています。いい思い出にはなったので。でも、貯金はあった方がいいので、お金の使いすぎに気を付けます」と回答しました。
娯楽や趣味にかけるお金は、あらかじめ予算を決めておく方法がおすすめです。今回の旅行ではいくらまで「使える」と、ポジティブに考えるとよいですね。
その上で、家族全員で予算の配分を考えましょう。「お土産を豪華にしたいから食事は倹約」「よい宿に泊まりたいから移動は普通列車でのんびりと」など、メリハリをつけてお金の使い方を決めます。旅行中も予算の範囲に収まっているかチェックしましょう。ゲーム感覚で確認すると、旅行も盛り上がりますよ。
また、娯楽や趣味のためのお金は、生活費と分けて管理しましょう。生活費を切り詰めて、そのストレスを趣味で解消するのは得策ではありません。生活費・予備費・旅行費を口座ごとに分けて管理しましょう。積み立てた旅行費口座の金額を、旅の予算とします。また、万が一の備えとして、予備費も積み立てられるよう、家計全体の配分を考えると安心です。
【福一由紀プロフィール】
ファイナンシャルプランナー（CFP／1級FP技能士）。大学卒業後システムエンジニアとして勤務。2人の子どもを出産し退職後FP資格を取得。女性のFP仲間とともに会社を設立し、セミナー、執筆、各種メディアへの企画監修、コンサルティングなどを行っている。All About 仕事・給与ガイド。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:福一 由紀)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、福岡県に住む30歳女性の失敗談を紹介しながら、節約する時の注意点・ポイントについて、ファイナンシャルプランナーの福一由紀さんが解説します。
回答者のプロフィール【福岡県在住30歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：事務員
・世帯年収：600万円
・貯蓄額：0円
・住宅ローン：10万円
・間取り：一軒家
・食費：10万円
・交際費：2万円
・電気代：8000円
・ガス代：1万円
・水道代：6000円
・毎月貯蓄に回している額：5000円
「気付けばお金が余っていません」物価高でいろいろなものを我慢せざるを得ないこともある中、福岡県在住30歳女性は「旅行」費用を貯めるために生活を切り詰めていたそう。
「旅行のために節約して切り詰めてなるべく外食を控えていたのに、旅行に行ってしまえばお土産、お酒、ご飯に課金をし、気付けばお金が余っていません」
現在の貯蓄額は「0円」と回答していることからも、貯めていたお金を全て旅行で使ってしまったようです。
「またやっちまったという思いと、楽しかったからまた頑張ろうという思いが交差します」と、複雑な心境を語ります。しかし葛藤しながらも、この経験を踏まえ、子どものためにNISAを始めたり、「自動的に5000円貯金できるシステム」を作ったりするなど工夫し始めているといいます。
最後にこの経験から学んだ教訓について聞くと、「とりあえずお金を盛大に使う！っていうときは、いっそのこと楽しんでしまうのもいいと思っています。いい思い出にはなったので。でも、貯金はあった方がいいので、お金の使いすぎに気を付けます」と回答しました。
予算を決め、使い方にメリハリをつける福一：楽しみにしていた旅行で気分が高揚し、ついお金を使いたくなってしまう気持ちはよく分かります。ただ、貯蓄ゼロの状態が続くと、急な出費や将来の備えに不安が残ります。NISAや自動積立を始められたのはとても素晴らしいです。さらに、家計を安定させるために、次の旅行から工夫をしてみましょう。
娯楽や趣味にかけるお金は、あらかじめ予算を決めておく方法がおすすめです。今回の旅行ではいくらまで「使える」と、ポジティブに考えるとよいですね。
その上で、家族全員で予算の配分を考えましょう。「お土産を豪華にしたいから食事は倹約」「よい宿に泊まりたいから移動は普通列車でのんびりと」など、メリハリをつけてお金の使い方を決めます。旅行中も予算の範囲に収まっているかチェックしましょう。ゲーム感覚で確認すると、旅行も盛り上がりますよ。
また、娯楽や趣味のためのお金は、生活費と分けて管理しましょう。生活費を切り詰めて、そのストレスを趣味で解消するのは得策ではありません。生活費・予備費・旅行費を口座ごとに分けて管理しましょう。積み立てた旅行費口座の金額を、旅の予算とします。また、万が一の備えとして、予備費も積み立てられるよう、家計全体の配分を考えると安心です。
【福一由紀プロフィール】
ファイナンシャルプランナー（CFP／1級FP技能士）。大学卒業後システムエンジニアとして勤務。2人の子どもを出産し退職後FP資格を取得。女性のFP仲間とともに会社を設立し、セミナー、執筆、各種メディアへの企画監修、コンサルティングなどを行っている。All About 仕事・給与ガイド。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:福一 由紀)