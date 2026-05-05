米大リーグ・ヤンキースは４日（日本時間５日）、公式ＳＮＳを更新し、球団のラジオ中継を担当してきたアナウンサー、ジョン・スターリングさんが亡くなったことを伝えた。８７歳だった。

球団のインスタグラムでは「ジョン・スターリングさんのような人物は二度と現れないだろう。彼の声と功績は永遠に語り続けられる」と記し、Ａ・ジャッジ外野手とのツーショットや、実況中のスターリングさんの動画などを投稿。

また、ＭＬＢの公式インスタも「元ニューヨーク・ヤンキースのラジオ実況アナウンサー、ジョン・スターリングさんのご逝去を深く悼みます。スターリングさんは、１９８９年から２０２４年までヤンキースのラジオ実況アナウンサーとして、その独特なスタイルと情熱的な実況で、何世代にもわたる選手やファンから愛されました。ヤンキースの勝利を彩る彼の名実況といえば、５度のワールドシリーズ優勝の最終アウトの実況も含まれます」などと追悼した。

また、ジャッジも自身のインスタグラムを更新。「ジョン、世界中のヤンキースファンに与えてくれたすべてに感謝します。あなたが長年にわたり語った物語や実況は永遠に人々の記憶に生き続けるでしょう」などと記し、ツーショットをアップした。

スターリングさんは、ヤンキースに在籍した松井秀喜氏の本塁打の実況でも「Ｇｏｄｚｉｌｌａ！」と、松井氏のニックネームを使うなどして話題となった。