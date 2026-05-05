オズワルド伊藤、伊集院光を“怒らせた”真相を赤裸々告白 もぐら、栗谷と「いろいろあった3人」で『あちこち』登場
5日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（深0：30）では、オズワルド伊藤＆空気階段もぐら＆カカロニ栗谷が来店。今回は、破局、手術＆激痩せ、1000万円の借金と「いろいろあった3人」が登場する。
【予告動画】伊集院光、1年半ぶり『あちこちオードリー』
昨年彼女と破局したオズワルド伊藤は「ヒゲも剃って、Xも辞めて、数珠もつけてる」と心身ともにリニューアルしたことを報告。「オレ、絶対忘れませんから！」今周りにいてくれる人たちへの感謝を大声で叫ぶ。空気階段もぐらは、離婚、人工股関節の手術を経験し、「メカのもぐらになりました」と自虐トーク全開。カカロニ栗谷は、今年3月に詐欺に遭い、借金1000万円を返済するため一生懸命働いている最中だと話すと、若林は「3人とも最中に来ないでよ」と鋭くツッコんだ。
人からくらった言葉を紹介する『私がくらった一言発表会』では、爆笑エピソードがさく裂。“伊集院光ブチギレ”テレ東の番組で伊藤が怒らせた事件の真相を赤裸々告白。現場にいた春日も証言「マジギレです」。さらに、Xを辞めたきっかけはアンチ（？）。決め手となった理由にスタジオ大爆笑となる。
もぐらは人工股関節の手術前に医師から言われた一言を紹介。尿道に管を入れる際に発覚した奇妙な事実に、医師放った一言に一同大爆笑となった。1000万円の借金を抱える栗谷は、スベっても“お金稼げた”が勝つと、仕事の手応えに関する感覚が麻痺していると告白。さらに、返済に必死なあまり、事務所が1日に何本も入れてくれている仕事を「ただ本当こなしている」と失言。若林は「“とにかく全力でやる”だろ！」と厳しくツッコみ、スタジオは笑いに包まれる。
【予告動画】伊集院光、1年半ぶり『あちこちオードリー』
昨年彼女と破局したオズワルド伊藤は「ヒゲも剃って、Xも辞めて、数珠もつけてる」と心身ともにリニューアルしたことを報告。「オレ、絶対忘れませんから！」今周りにいてくれる人たちへの感謝を大声で叫ぶ。空気階段もぐらは、離婚、人工股関節の手術を経験し、「メカのもぐらになりました」と自虐トーク全開。カカロニ栗谷は、今年3月に詐欺に遭い、借金1000万円を返済するため一生懸命働いている最中だと話すと、若林は「3人とも最中に来ないでよ」と鋭くツッコんだ。
もぐらは人工股関節の手術前に医師から言われた一言を紹介。尿道に管を入れる際に発覚した奇妙な事実に、医師放った一言に一同大爆笑となった。1000万円の借金を抱える栗谷は、スベっても“お金稼げた”が勝つと、仕事の手応えに関する感覚が麻痺していると告白。さらに、返済に必死なあまり、事務所が1日に何本も入れてくれている仕事を「ただ本当こなしている」と失言。若林は「“とにかく全力でやる”だろ！」と厳しくツッコみ、スタジオは笑いに包まれる。