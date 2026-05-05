（伊豆・村の駅から 松浦悠真 気象予報士 高山基彦 アナウンサー）



（高山アナ）

しずおか献立予報です。三島市の伊豆村の駅からお送りしていきます。

このコーナーは今がお得な野菜など食材お値段とともにご紹介しているんですけども、せっかく道の駅にいますのでね、新鮮な食材がたくさん揃っています。

農産物直売所からお送りしてまいります。こちらにはどういった食材が並んでいるのか、ご紹介していただこうと思います。

高木さん、こちらの直売所にはどういった食材が並ぶんですか？





（伊豆・村の駅 高木優樹さん）はい、地元生産様の新鮮とれたてのお野菜40種類以上が、朝いちで畑から直送という形で生産者自らこの伊豆村の駅にお持ちいただきます。（高山アナ）本当にいろんな食材ありますもんね。トマトもみずみずしい色がきれいで。そして、このコーナー、お得な食材、旬の食材をご紹介していただいているんですが、こちらの直売所でのおすすめの食材はどんなものがありますか？（高木さん）まず、ホウレンソウになりますね。すごく人気で朝いち並ぶんですけどもすぐに完売になってしまって。一日に何回も生産者にお持ちいただける、本当に大人気の野菜です。（高山アナ）普段のスーパーですと、4株ぐらいで一袋となっているわけなんですけども、（こちらは）6株でこれで152円。安いですね。（高木さん）安いです。お得です。（高山アナ）またね新鮮さもプラスされてますからね。さあ続いては何でしょうか？（高木さん）こちらのキャベツになりますね。本当に大きいんですけども、春ならではの甘さ、香りが素晴らしく大変大人気でございます。（高山アナ）実際このサイズ感、重量感で195円ですか！相当大きいですね。これ重いですよ。（松浦予報士）いろんな料理にこれ使えそうですね。（高山アナ）そして、続いてのおすすめは何でしょうか？（高木さん）やはり伊豆といえば「シイタケ」になりますね。シイタケは伊豆の一大産地と言われておりまして、本当に実がプリップリッな旨さが口いっぱいに広がる菌床シイタケです。（高山アナ）中身どれくらいかというと、こんなにたくさん入ってるんですよ。（松浦予報士）てんこ盛りですね。（高山アナ）これで216円ですからね。こちらを焼いたもの試食を。スタジオにご用意してますので、藤井さん津川さん是非ともお召し上がりください。（news zero 藤井貴彦さん）これ焼いたにも関わらずサイズキープされてて大きいんですよ。うんうん。これバター醤油かな。香りが立ってね美味しいですね