ノルディックスキー・ジャンプ五輪金メダリストの小林陵侑（29）が、5日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、旅先での紛失物にまつわる偶然について語った。

この日のテーマは「旅のトラブル報告会」。何かと予測不能の事態になりがちな、旅行先でのハプニングについて語り合った。

ジャンプ競技は11〜翌年3月末まで、クリスマス以外は毎週のように試合があるという。そんなシーズン中に、小林はあるトラブルに見舞われた。「ある日、フィンランドの試合を終えて移動する時、パスポートをロスト、なくしてしまって」。小林はコーチがフィンランド人で、「一応警察に届け出をして」もらったという。

しかし、翌週にも、もちろん試合が。「次、ポーランドに向かわなきゃいけなかったので、一応パスポートも作りに、大使館へ行って。ホントにすぐ作っていただいて、9時、10時に受け付けして、3時にパスポートを受け取って。その日に移動しなきゃいけなかったので。次の日に予選だったので。移動して」。大使館の迅速な手続きで、何とか移動には間に合ったという。

新しいパスポートでシーズンを通したが、なくしたパスポートをめぐり、奇跡のような出来事が。「結局、そのパスポート、クリスマスに家に届いたんですよ」。MC明石家さんまは「クリスマスにわざわざ…おしゃれやなあ」と感心した。

さらに小林は「落とした場所がフィンランドだったので、サンタさんっているんだと思って」とも説明。さんまは「うわあ、いい話や！うそ〜？」と感激していた。