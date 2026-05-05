全日本プロレスは5日、後楽園ホールで「チャンピオン・カーニバル2026」を行った。B組はメインで勝ち点6の菊田と勝ち点8の綾部蓮が対戦した。

試合はぶつかり合い、場外では綾部が鉄柵攻撃を連発した。踏みつけ、ボディスラム、逆エビ固めで菊田を追い込む。菊田もキック、ヒップアタックで反撃。15分すぎ、菊田はヒップアタック、菊田ラリアット、脳天砕きからラリアットを連発し18分43秒、ローリングラリアットからの体固めで勝ち点を奪い、B組2位で優勝決定戦へ進出を決めた。

A組1位の潮崎と対戦が決まり、リングに登場し、にらみ合った。菊田は「全日本プロレスよ、こんなもんだったのかよ。綾部蓮、こんなもんだったのか。あんなにデカイ身長してて、その程度か。何に一つお前から感じるものはなかったよ。綾部蓮、お前とは二度とリング上で戦うことはないだろう。だが、この俺菊田円は決勝トーナメントに上がったんだよ。参戦するにあたって一言だけいったよな。全日本プロレスを潰すとな。有言実行するぞ。潰しにいってやるよ」と豪語していた。

B組1位はすでに試合を終え勝ち点9の鈴木秀樹が入り、A組2位の斉藤レイと対戦する。