声優・井口裕香が3冊目の写真集(集英社)を発売することがこのほど明らかになった。タイトルは未定。自身の誕生日でもある7月11日に発売し、発売イベントも開催する。



【写真】艶めかしく磨きをかけて…発売が待ちきれない！

自身のXでも発売を明かした井口は「なんと！この度！わたくしのお誕生日である7/11(セブンイレブンの日)(覚えやすい)(ありがとう！)に!!!3rd写真集を!!!集英社さんから!!!!出させて!!!!!いた!!だき!!むぁあああああああああああああああああああああああああああす!!!!!!!!!ヤッタ～～～（ｏ⌒▽⌒ｏ）」とやや壊れながら報告した。



公開した画像では、ビーチでスケ感のあるベールをまとった横からショット。きれいにS字を描く美体をしっかりと確認できる。さらにTシャツをぐいっとたくし上げて胸元をあらわにする艶めかしい表情のショットも見せている。



撮影はベトナム＆日本で行った。写真集のために徹底的にボディメイクしたという井口。大自然の中からムーディーなホテルまでシチュエーションは様々で、”史上最強にグラビアンな声優”の力を存分に発揮した。



フォロワーからは「めちゃくちゃ良き」「裕香さん、ぐぅ～!」と大興奮の声。「早く買って鑑賞したい」と発売が待ちきれないようだった。



（よろず～ニュース編集部）