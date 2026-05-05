アメリカとイランの停戦が危機を迎えています。イラン軍はアメリカの軍艦を攻撃したと発表。アメリカ軍もイランの小型船を7隻撃沈したと発表しました。攻撃の応酬が再び始まってしまうのでしょうか。

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ミサイルが次々と発射されています。イランがアメリカの軍艦を攻撃し、「ミサイル2発を命中させた」と主張しました。

アメリカ軍がイラン軍の警告を無視して、ホルムズ海峡に入ろうとしたといいます。

一方、アメリカ軍は攻撃を受けていないと否定しました。アメリカはこの日、ホルムズ海峡で新たな作戦を開始していました。

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トランプ大統領

「プロジェクト・フリーダムを実行する」

4日から開始した作戦は、ホルムズ海峡に足止めされている船舶を、アメリカ軍が退避させる計画で、さっそく、「アメリカ船籍の商船2隻が通過に成功した」と発表しました。

一方のイラン側は、作戦を阻止する構えで、海峡付近にいる船に呼びかけたとする音声を公開しました。

イランの革命防衛隊の無線とされる音声

「全ての船舶に告ぐ。イランの革命防衛隊海軍から重大な警告である。ホルムズ海峡は封鎖されており、通過にはイランの許可が必要である」

特に、アメリカ軍が侵入する場合は標的になると警告しました。

■ホルムズ海峡周辺で韓国船に“火災と爆発”

こうした中、次々と被害の報告がありました。韓国政府は、ホルムズ海峡周辺で韓国の船に火災と爆発が起きたと発表しました。船には24人が乗っていて、韓国政府が調査を進めています。

トランプ大統領は、イランが攻撃したと主張しました。さらに…

トランプ大統領

「韓国もこの任務に参加する時が来たのではないか」

軍艦を派遣するよう求めました。韓国政府も、作戦に参加するかどうか検討に入ったといいます。

■日本企業船主の原油タンカーは…

なぜ、韓国の船はねらわれたのか。船の位置情報を可視化したサイトで調べると、船はホルムズ海峡に向かい、海峡にさしかかったところで被害を受けました。

一方、日本企業が船主の原油タンカーは、被害現場の西側の海域にとどまっていて、まだ通過に向けては動けずにいます。

さらに、炎と煙をあげているのはUAE＝アラブ首長国連邦東部のフジャイラにある石油施設です。

ホルムズ海峡を通らずに原油を輸出できる、いわば“奥の手”のひとつですが、新たにイランからの攻撃があったといいます。

■米軍「イランの小型艇を排除した」

これに対してアメリカ軍は…

アメリカ軍司令官

「イランの小型艇を排除した」

さらに、アメリカ軍の駆逐艦2隻がイランの攻撃をかわし、ホルムズ海峡の強行突破に成功したと報じられました。

このまま停戦は崩壊してしまうのか。トランプ氏は…

トランプ大統領

「『小さな戦争』の最中ではあるが、我が国は活況を呈している。イランはもはや海軍も持っていないのだから」

アメリカは作戦をさらに拡大する構えで、一気に緊張が高まっています。