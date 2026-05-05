「かしわ記念・Ｊｐｎ１」（５日、船橋）

中団から伸びてきた３番人気のウィルソンテソーロがゴール前でグイッとひと伸び。ミッキーファイトを首差かわしてＶ。２着続きを返上。昨年の南部杯（盛岡）以来、３個目のＪｐｎ１タイトルをつかんだ。単勝１・７倍の１番人気に支持されたミッキーファイトが２着。３着に６番人気のロードフォンスが入り、５年連続でＪＲＡ勢が上位を独占した。

きょうこそ離さない。ウィルソンテソーロが久しぶりに勝利の女神を力強く抱き寄せた。

船橋競馬のアンバサダー・山下智久の来場で１万６０００人超えの大観衆が見守る中、２番人気のコスタノヴァが大きく出遅れ、スタンドが揺れた。ベアバッキューンの逃げをナチュラルライズが追う展開。これを中団で待機。「この馬のリズムで走らせたら、あの位置」と川田。４角手前で前にいたミッキーファイトが勝負に出たのを合図にエンジン全開。ラスト２００メートル過ぎからは２頭の一騎打ち。一完歩ごとにライバルを追い詰めると、この日は最後の最後に首だけ出た。

昨秋の当舞台で行われたＪＢＣクラシックでは２秒２差も離された５着。そのリベンジと乗り込んできた船橋競馬場。その後もチャンピオンズＣ、フェブラリーＳと小差２着が続いた。「久しぶりにこの馬とＧ１が勝てて、すごくうれしい」と正直な気持ちが全開した。ここまでＧ１＆Ｊｐｎ１・２勝に対して２着７回。いつもなら、あと一歩届かなかった直線も「とても雰囲気が良かったし、直線を向く前につかまえてくれると信じて。一度待ってからしっかり追いました」と手の残る感触を楽しんだ。

７歳の春を迎えても衰えなし。「いつも精一杯走ってくれる。でも、強いのが１頭いて…。きょうは勝ち切ることができました。心から頭が下がります」とパートナーの頑張りをたたえた。

高木師も思いは同じ。「最後の直線は力が入りました。ゴールまで分からなかった。接戦でしたからね」。何度も経験して悔し涙をのんできたゴール前。この日はようやく笑顔に…いやホッとしたのが本音だろう。このあとは放牧も含めて「オーナーと相談してから。でも、やはり地方の馬場ではマイルがいいですね」とうなずいた。もう２着はいらない。ここから連勝街道に乗っていく。