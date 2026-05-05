なにわ男子の西畑大吾さん（29）と福本莉子さん（25）がダブル主演する映画『時給三〇〇円の死神』の追加キャストとして、渋谷凪咲さん（29）らが出演することが5日に発表されました。

本作は、“死神のアルバイト”というユニークな設定ながら、切なすぎる展開などが話題となった作家・藤まる（ふじまる）さんによる同名小説を実写映画化。“死神のアルバイト”を通し、人間の“醜さ”と“優しさ”に触れ、主人公が成長する姿を描いたヒューマンストーリーです。

渋谷さんは、西畑さん演じる佐倉真司の父親が起こした事件をきっかけに別れることになった元恋人・朝月静香を演じます。

撮影を振り返った渋谷さんは「すごく等身大の自分でいられる現場でした。私が演じた朝月も、何気ない日常の幸せや大好きな人との時間を大切にしていたので、私自身もそれを深く感じることができ、まさに“青春を味わった”という感覚です」とコメントしています。

また、ともに関西出身である西畑さんの印象について「歌番組などでご一緒したことはありましたが、じっくりお話しするのは今回が初めてでした。同世代ということもあり、公園で遊ぶシーンなどでは自然体で過ごすことができました。すごく周りを見ている優しい方で、私が足を滑らせたり、スタッフさんが物を落としたりした時も、すぐに“大丈夫ですか？”と声をかけてくださる姿を何度も目にしました」と共演したエピソードを明かしました。

渋谷さんのほかに追加キャストとして齋藤潤さん（18）、 泉谷星奈さん（8）、佐津川愛美さん（37）、山口馬木也さん（53）、小澤征悦さん（51）の出演も発表されています。