【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは社会の移り変わり
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、時代の空気感を表す言葉、仏教における呼び名、そしてニュースで毎日耳にする経済の数字という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を特定しましょう。
□□う
□□ん
かわ□□うば
ヒント：その時々の社会の様子や、人々の考え方の傾向。釈迦などの仏を敬う呼び方。そして、異なる通貨を売買する際の取引価格のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せそ」を入れると、次のようになります。
せそう（世相）
せそん（世尊）
かわせそうば（為替相場）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、社会のトレンドを俯瞰する言葉、慈悲深く尊い存在を指す言葉、そして厳格な経済用語という、多角的な視点から言葉を組み合わせました。音の響きを意識することで、普段何気なく耳にしている言葉の中にある意外な共通点を発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、時代の空気感を表す言葉、仏教における呼び名、そしてニュースで毎日耳にする経済の数字という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を特定しましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□う
□□ん
かわ□□うば
ヒント：その時々の社会の様子や、人々の考え方の傾向。釈迦などの仏を敬う呼び方。そして、異なる通貨を売買する際の取引価格のことを思い浮かべてみてください。
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正解：せそ正解は「せそ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せそ」を入れると、次のようになります。
せそう（世相）
せそん（世尊）
かわせそうば（為替相場）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、社会のトレンドを俯瞰する言葉、慈悲深く尊い存在を指す言葉、そして厳格な経済用語という、多角的な視点から言葉を組み合わせました。音の響きを意識することで、普段何気なく耳にしている言葉の中にある意外な共通点を発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)