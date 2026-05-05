「息子いたの知らなかった」投資家・桐谷広人、スーパー銭湯での1日を披露！ 「可愛すぎです」「ジワる」
元プロ棋士の投資家・桐谷広人さんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。友人とスーパー銭湯で過ごした1日を投稿し、反響を呼んでいます。
【写真】投資家・桐谷さん、スーパー銭湯での1日
この投稿について「息子いたの知らなかった」とのコメントに「私は1度も結婚したことないです。友人の息子さんです」と返信するほか、「どのような漫画をお読みになるのだろうか」というコメントにも「昔読んだことのある横山光輝先生の三国志の最後の巻のあたりを2冊半読みました」と丁寧に返信。
ほかにも「いつも正装で勉強になります」「ゆっくりとした時間を満喫されたようで、なぜか嬉しさを感じてしまいました！！」「桐谷さん可愛すぎです」「こういうの好きだなぁ」「ジワる」「せんせージャージで過ごすともっと快適ですよ」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】投資家・桐谷さん、スーパー銭湯での1日
「息子いたの知らなかった」に返信桐谷さんは「友人にRAKU SPA鶴見（極楽湯）が良いと前から聞いていて昨日、息子の車で一緒に行きませんかと言われ行ってきました 私が優待で行く神田、和幸、川口店より一回り大きく素晴らしいスーパー銭湯でした。入場まで1時間待ちでしたが、とてもよかった」とつづり、4枚の写真を投稿。岩盤浴を楽しむ姿やリクライニングシートで漫画を読む姿など、スーパー銭湯を満喫する姿を披露しています。
ほかにも「いつも正装で勉強になります」「ゆっくりとした時間を満喫されたようで、なぜか嬉しさを感じてしまいました！！」「桐谷さん可愛すぎです」「こういうの好きだなぁ」「ジワる」「せんせージャージで過ごすともっと快適ですよ」などの声が寄せられています。
「クレーンゲームをやりました」株主優待券を使うために奔走する日常を自身のXで投稿している桐谷さん。4月30日の投稿では、優待券を使ってクレーンゲームに挑戦して獲得した、じゃがりこ3個が入った袋を持ってほほ笑む姿を披露しています。
(文:福島 ゆき)