5月5日は『こどもの日』。日本各地でこいのぼりがあげられていますが、その一方で、少し変わった“のぼり”をあげている施設もあります。日テレNEWSでは、一見変わったのぼりを出している各地の施設に、その理由やこだわりを取材しました。

■5メートル超え“ワニのぼり” こだわりは「空を泳ぐように見える姿」

熱川バナナワニ園は、静岡県東伊豆町にある世界でもトップクラスの16種・約100頭ものワニを飼育している動植物園です。そんな熱川バナナワニ園では、期間限定で“ワニのぼり”を掲揚しています。

“ワニのぼり”を始めたきっかけについて、園長の神山浩子さんは「もともとは園内でも鯉のぼりを飾っておりましたが、約30年前に傷んでしまったことをきっかけに、“せっかくなら当園らしいものを”と考えました。ワニにもっと親しみを持っていただきたいという思いと、ここでしか見られない風景をつくりたいという想いから、“ワニのぼり”を始めました」と明かしました。

こだわりは“空を泳ぐように見える姿”だそうで、「5メートルを超える大きさのワニが空に浮かび、“空飛ぶワニ！？”と驚きの声をいただくことも多く、来園された方にインパクトと楽しさを感じていただけるようにしています」と、ワニを少しでも身近で魅力的な存在として感じてほしいという願いがあるといいます。

また、来園者や地域の方からも反響があるそうで、「毎年ゴールデンウィークの風物詩として定着しており、“これを見ると季節を感じる”という声もいただいています。特にお子さまには人気で、“ワニが空を飛んでいる！”と驚きながら楽しんでいただいています」と手応えを感じていました。

そして、“もし来年仲間を増やすとしたら？”と質問すると「やはりワニの仲間を増やしていきたい」と答え、「種類ごとに形や特徴の異なる“ワニのぼり”をつくることで、それぞれの個性や魅力を楽しみながら感じていただけるようにしたいです。見た目の違いだけでなく、“こんなワニがいるんだ”と知っていただくきっかけにもなれば嬉しいですね」と展望を明かしました。

■ジュゴンやスナドリネコが空を舞う “生きもののぼり” 次なる課題は「ラッコ」

鳥羽水族館は、三重県鳥羽市にあるジュゴンやアフリカマナティーなどに会える水族館です。そんな鳥羽水族館では、期間限定で“生きもののぼり”を掲揚しています。

そこには、ジュゴンのぼりや好物である海藻のアマモを模した吹き流し、スナドリネコのぼりなど、個性豊かなのぼりが飾られています。“生きもののぼり”を始めたきっかけを鳥羽水族館の担当者に聞くと、「当初は賑わいのために鯉のぼりを飾ろうとしましたが、せっかくなので水族館らしいものにしようということで、“ジュゴンのぼり”として展示を始めました」とのことで、その後、生きものの種類と数を少しずつ追加し、今の形になっていったといいます。

また、こだわりのポイントについて「鯉のぼりの形に向いているかどうかと、当館ならではの生きものを題材としました」と明かし、「日本で唯一飼育しているジュゴン、そのジュゴンの好きな海草のアマモは吹き流しに、伊勢志摩の海にも生息するスナメリ、 少しお笑いをと鯉のぼりに飛びかかるスナドリネコ（スナドリネコは沼地や河辺に生息し、魚を“漁る”のが得意なネコです）、そして製作当時人気のあったダイオウグソクムシをこれに加えました」と説明しました。

“生きもののぼり”を見た来場者や地域の方からの反響を聞くと、「“可愛らしいね”、“楽しそうだね”などと嬉しい声をよく聞きますが、続いて“あれは何の生きもの？”と言われることがあります。 ダイオウグソクムシを本物の体色ではなく、あえて鮮やかな色にしたのが原因かもしれません･･･」と、喜びとともに意外な悩みがあることも明かしました。

そして、“もし来年仲間を増やすとしたら？”と質問すると「現在、当館で一番人気のラッコでしょうか」と回答。しかし、「（ラッコは）筒型にはしづらい体型をしているため工夫が必要かもしれません」と、次なる課題に向けて意欲を見せていました。