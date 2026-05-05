ゲーム実況グループ「カラフルピーチ」が５日、都内で「からぴちファンミーティング２０２６〜みんなとドタバタ運動会！〜」（全国７か所、計３万人動員）の最終公演を開催した。

２０２０年に活動開始。登録者２３９万人のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで「Ｍｉｎｅｃｒａｆｔ」などのゲーム実況を行う。

今回のファンミは「運動会」がテーマ。会場全体を使った借り物競走、玉入れ競争などをリスナー（ファンの総称）参加型で行い、グループ楽曲も披露した。ＮＧなしの質問コーナーでは、リーダーのじゃぱぱが「今までの好きな人の共通点」を聞かれ「髪が長い人」。シンプルな回答過ぎて、減点されるハプニングがあった。

１０月４日からグループ初のアリーナツアー「からぴちパラダイス ＡＲＥＮＡ ＴＯＵＲ ２０２６〜シンフォニーエクスプレス〜」（１２月２６日まで４都市８公演）の開催を発表。リスナーが大歓声をあげるなか、じゃぱぱは「ちょっとしたストーリー性があったり（するので）、よりパワーアップしたものを届けたい」と意気込んだ。

◆メンバーのコメント

ヒロ 全部で１４公演あったけど正直あっという間に過ぎてきて、もう終わってしまうのかと思うとさみしい気持ち。どの回も楽しくて忘れられない思い出になった。みんなの笑顔見られて楽しかったし、うれしかった

ゆあんくん １４公演、１４回も運動会すること人生でないと思う。１４回を通して何人のリスナーさんと会えたか、疲れすぎて算数が弱すぎて計算できないけど、とんでもない数のリスナーさんと会えてよかった

たっつん 僕が高校生の時に聞いたら（イベントをしていることに）ビックリすると思う。ありえないことが起きている。みんなと関わっていく中で、自分の中身、考えていることが変わって、みんなに好きを伝えることができなかったけど徐々にできるようになった

シヴァ 今日で終わり。長いようで短い、あっという間だった。色々な公演をして、色々なことが起きて。借り物競走してみんなの近くにいくいいっすわ、感動しましたね。めっちゃ楽しかった。まだまだやりたい。最後まで楽しんでもらえたら

じゃぱぱ ちょうど２年前、初の単独イベントをやった。その時に初めてステージ経験して、この景色めっちゃいいなっていうのを思い出に残っていて、またこの景色みたいという思いで活動してきた。東京以外も回れてこの光景を見てきて、当たり前じゃないと思うけど、引き続きこういう景色を見たいと思った。１４公演、満席という形でありがとうございます。今日で終わってしまうのがめちゃめちゃ悲しいけど、また会えるように活動していきたい

もふ。 こどもの日ということで、その日にふさわしい運動会。無我夢中に動いて、手をふってとかやってくれてうれしい。子どもの頃を思い出して、バカみたいに騒げて楽しかった

どぬく こうやってファンミーティング１４公演、全部やることができたのは来てくれるみんながいてこそ。思い出を作れてうれしい。みんなが笑った顔を見て元気をもらってる。これからも頑張ろうかなと思う

うり １か月間色々なところに行っていたから、今日で終わるのはさみしい。俺はこの瞬間が楽しかった、幸せだと伝えられたらと思う。最終回だけどみんなの人生の最高の１ページになれば。また会いたいな

のあ こんな近くに行って、みんなと手を振ったり顔を見れたりするのがなかなかない機会。ちゃんと応援してくれてるんだなと元気持った。仕事とか学校とかで辛い時、今日を思い出してほしい、私も辛い時思い出して頑張ります

なおきり １４回目の運動会ということで、１４回目も楽しく子どもになった気持ちで楽しむことができました。本日こどもの日、子どもになりきって楽しんだけど、来てくれた人も子どものようにはしゃいで楽しんでくれたんじゃないか。また楽しい思い出を作っていくので、よろしくお願いします

えと みんなとこうやって顔を合わせて直接応援もらえることはすごいことで、終わるのはさみしいこと、。みんな、大好きでーす