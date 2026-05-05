戦時中、陸軍最大の特攻基地があった南九州市の知覧。439人が特攻機で出撃したこの地で、慰霊祭が開かれました。

死を覚悟した若者を見送り、「なでしこ隊」と呼ばれた女性たちも参列。去年は1人でしたが、今年は仲間と祈りを捧げました。

今月3日。鹿児島県南九州市の知覧町で開かれた特攻隊員の慰霊祭。

「会いたかった」「私も。去年はひとりだったから」

北九州市で暮らす三宅トミさん(96)と、南九州市の桑代チノさん(97)です。

2人は、二度と帰って来ない隊員たちの出撃を見送った女学生で、のちに「なでしこ隊」と呼ばれました。桜の枝を手に、見送る姿が写真に残っています。

なでしこ隊の参列は2人に減り、桑代さんは去年、けがで参列できなかったため、2年ぶりの再会となりました。

（桑代チノさん）「（去年は）入院していたから、私が。会えて良かった。私とあなたと2人しかいないから。未来の人に教えていかないといけないよね」

太平洋戦争末期、爆弾を積んだ飛行機で敵艦に体当たりする「特攻作戦」。

陸軍最大の特攻基地があった知覧からは439人の若者が出撃し、戦死しました。

その彼らの身の回りの世話をし、出撃を見送った「なでしこ隊」。およそ100人の女学生たちです。

（三宅トミさん）「やっぱりこの時期になったら思い出しますね」

（桑代チノさん）「戦争ほど馬鹿なことはない。私は呼びかけているの。なんで世界の人は（戦争を）止められないのかと」

慰霊祭には、遺族らおよそ700人が参列。

（父が特攻隊員・久野正憲さん）「いがみ合うことのない真の平和とは何かを問い続けながら、平穏な世界を作りたい」

三宅さんは桑代さんと一緒に花を供え、手を合わせました。

「また会おう」「元気で」「また来年も会おうな。元気にしておろうな」

2人はこれまで家庭や小学校などで当時の体験を語ってきました。

ウクライナや中東など、今も後を絶たない戦争。自身の経験を伝え続けることが、大切だと考えています。

（三宅トミさん）「大事ですよね。私も年に1回、小学校で話をしている。あんなこと二度と起こってはいけない」

（三宅さんの孫で小学校教諭・峯脇正義さん）「毎年ここに来ることで気持ちを新たにする。本当に戦争はいけないことなんだと。自分自身がしっかり勉強して、子どもたちに伝えたい」

命を捧げる439人の若者を見送った81年前。その記憶は、次の世代にも引き継がれていきます。

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