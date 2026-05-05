Aぇ! group、デビュー2周年記念YouTube生配信開催 映画「おそ松さん」主題歌MV公開も決定
【モデルプレス＝2026/05/05】Aぇ! groupが、5月15日にYouTube生配信を行うことが発表された。併せて、4th Single「でこぼこライフ」のミュージックビデオ公開が決定した。
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6月17日にグループ初主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の主題歌となる4th Single「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! groupが、CDデビューから丸2年となる5月15日19：30にYouTube生配信を実施する。
先日、大阪城ホール公演のMCコーナー生配信で、「でこぼこライフ」に加え、これまでリリースした全44曲のサブスク解禁と同楽曲の初披露を行い、話題となったばかりの同グループ。CDデビュー丸2年を迎える特別な日に、これまで支えたファンとともに楽しいひとときを過ごす予定だ。
さらに、生配信終了後の20：30から「でこぼこライフ」のミュージックビデオをプレミア公開することも決定。生配信とあわせてリアルタイムで参加して、特別な時間を共有してほしい。（modelpress編集部）
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◆Aぇ! group、YouTube生配信決定
6月17日にグループ初主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の主題歌となる4th Single「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! groupが、CDデビューから丸2年となる5月15日19：30にYouTube生配信を実施する。
◆Aぇ! group「でこぼこライフ」MV公開決定
さらに、生配信終了後の20：30から「でこぼこライフ」のミュージックビデオをプレミア公開することも決定。生配信とあわせてリアルタイムで参加して、特別な時間を共有してほしい。（modelpress編集部）
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