大橋会長がインスタグラム更新

2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。大橋ジムの大橋秀行会長は、インスタグラムに“世紀の一戦”直後の両者の写真を投稿。大きな反響を呼んでいる。

大観衆の熱気が冷めやらないリング上。死力を尽くした2人のボクサーが、晴れやかな笑顔で健闘を称え合っている。

井上が差し出した右手を、中谷が両手で握りしめた。レフェリーも静かにその光景を見守っており、緊迫の激闘から一転、最高峰の舞台で戦い抜いた者同士にしか分からない絆を感じさせる一枚だ。

大橋会長がインスタグラムで実際の画像を公開。「応援ありがとうございました 井上尚弥 中谷潤人 いい試合をありがとう」とつづると、ファンも続々と反応した。

「いい顔してんな！最強男ども！！」

「この写真が素晴らしい闘いを物語っていますね」

「2人とも良い顔してる」

「最高のふたりであり、最高の笑顔ノーサイドの瞬間でした。両戦士にありがとう、お疲れ様でした」

「会長！ありがとうございます！こちらこそ素晴らしい感動をありがとうございました！！！」

「あれ以上に興奮する試合は、この先ないんじゃないかなと思ってます」

東京ドームが熱狂した“世紀の一戦”を終え、井上は33勝（27KO）、中谷は32勝（24KO）1敗となった。



（THE ANSWER編集部）