西野七瀬、ハワイでの“大冒険”告白「ダイビングが好きなので」透明感溢れる水色ワンピースで登壇【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】
【モデルプレス＝2026/05/05】女優の西野七瀬、お笑いコンビ・チョコレートプラネット（松尾駿／長田庄平）が5月5日、都内で開催された映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念舞台挨拶に出席。ハワイでのエピソードを明かした。
【写真】32歳元乃木坂46「思い出に残っている」ハワイで“大冒険”ショット
本作は、みんなの困りごとを解決する双子の配管工・マリオとルイージが、新たな相棒ヨッシーとの出会い、そしてピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパ Jr.の邪悪な野望を阻止するために繰り広げる、宇宙での冒険の旅を描く。
この日は日本語版声優キャストの宮野真守（マリオ役）、志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、関智一（キノピオ役）、山下大輝（クッパ Jr.役）、竹内栄治（フォックス・マクラウド役）、YouTuberのHIKAKINも出席した。
チョコレートプラネットやHIKAKINと本作のアンバサダーを務めている西野は、透明感溢れる水色のワンピース姿で登壇。「大ヒットということで、今日もこうやってみんなでお祝いできるのをすごく楽しみにしています」と笑顔を見せた。またHIKAKINは「前回にも増して、ギャラクシーな衣装でまた登場させていただきました。これも作ったんです。前回よりさらに宇宙感が増してて、（ネクタイは）ヨッシーをイメージ」と明かした。
長田は「チョコレートプラネット改め、チョコレートギャラクシーの長田です。前回（のイベントで）改名すると。事務所のホームページはまだ変わっていないんですけど、そのうち変わっていくんじゃないか」と語って会場を沸かせ、松尾は「チョコギャラの松尾です。手続きがちょっと。来週ぐらいには変わってる」と続けていた。
この日はキャストが物語にちなんで、自身の大冒険を切り取った写真を発表する一幕が。ハワイの海でウミガメと一緒に写った写真を見せた西野は「どなたかと被らないかなと心配だったけど、海の中ですね。大冒険。野生のウミガメに会いに行きました」と笑顔を見せ、「ダイビングが好きなので、いろいろ。ウミガメに出会えたのはここだけだったので、思い出に残っている大冒険です」と回想。2人の人物のどちらなのか確認されると「たぶん右（笑）」と答え、チョコレートプラネットの2人は西野のポーズに「T！T！」とTT兄弟に絡めてコメントしていた。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元乃木坂46「思い出に残っている」ハワイで“大冒険”ショット
◆映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」
本作は、みんなの困りごとを解決する双子の配管工・マリオとルイージが、新たな相棒ヨッシーとの出会い、そしてピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパ Jr.の邪悪な野望を阻止するために繰り広げる、宇宙での冒険の旅を描く。
◆西野七瀬、ハワイの海での“大冒険”告白
チョコレートプラネットやHIKAKINと本作のアンバサダーを務めている西野は、透明感溢れる水色のワンピース姿で登壇。「大ヒットということで、今日もこうやってみんなでお祝いできるのをすごく楽しみにしています」と笑顔を見せた。またHIKAKINは「前回にも増して、ギャラクシーな衣装でまた登場させていただきました。これも作ったんです。前回よりさらに宇宙感が増してて、（ネクタイは）ヨッシーをイメージ」と明かした。
長田は「チョコレートプラネット改め、チョコレートギャラクシーの長田です。前回（のイベントで）改名すると。事務所のホームページはまだ変わっていないんですけど、そのうち変わっていくんじゃないか」と語って会場を沸かせ、松尾は「チョコギャラの松尾です。手続きがちょっと。来週ぐらいには変わってる」と続けていた。
この日はキャストが物語にちなんで、自身の大冒険を切り取った写真を発表する一幕が。ハワイの海でウミガメと一緒に写った写真を見せた西野は「どなたかと被らないかなと心配だったけど、海の中ですね。大冒険。野生のウミガメに会いに行きました」と笑顔を見せ、「ダイビングが好きなので、いろいろ。ウミガメに出会えたのはここだけだったので、思い出に残っている大冒険です」と回想。2人の人物のどちらなのか確認されると「たぶん右（笑）」と答え、チョコレートプラネットの2人は西野のポーズに「T！T！」とTT兄弟に絡めてコメントしていた。（modelpress編集部）
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