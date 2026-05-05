◆卓球 世界選手権団体戦 第８日（５日、英ロンドン）

決勝トーナメント（Ｔ）１回戦が行われ、橋本帆乃香（デンソー）、１７歳の張本美和（木下グループ）、１８歳の面手凛（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子は、同１９位のクロアチアを３―０で下し、１６強入りを決めた。左のエース・早田ひな（日本生命）を温存したが、初代表の面手、橋本らが躍動し、１ゲームも落とさずに快勝した。

１番手・橋本、２番手・張本がともにストレート勝ちでチームの勝利に王手をかけた。第３試合でバトンを受けた１８歳の面手も、第１ゲームの出足から９連続得点だ。クロアチアのパブロビッチの強打にフォアのカウンターを浴びせ、得意のラリーでも主導権を握った。３―０の快勝で世界卓球での自身初白星をつかみ、「大舞台で１勝できたことをうれしく思います」と胸を張った。

岡山・山陽学園高３年時に出場した２月の国内選考会で優勝し、初の世界卓球代表の座を得た。自身の武器について「ラリーの速さを見て欲しいです」とアピール。言葉通り、この日はラリー戦で力負けせず、相手を圧倒。要所でロングサービスも効いて、大舞台でも堂々のプレーを見せつけた。２日に世界卓球デビューした１次リーグのフランス戦はトップ選手のユアン・ジャナンに敗れたが、出場２戦目でうれしい初勝利を手にした。

１つ年下の張本とはジュニア時代からしのぎを削ってきた。１９年中国での大会に団体を組んで準優勝。全日本選手権ジュニアでは２４年、２５年と２年連続で決勝で激突し、張本が優勝、面手が準優勝を飾っている。この試合前も入念に話し込み、大一番に挑んだ。面手は張本の存在について「チームとしては安心感はあるけど、同世代の強い選手が隣にいるので、緊張感はあります。アドバイスはあまりないですね」と笑った。

６日の決勝Ｔ２回戦はブラジルとルクセンブルクの勝者と対戦する。１８歳の新星が日本の５５年ぶりの金メダルへの原動力になる。

◆面手 凛（めんで・りん）２００７年１２月３１日、岡山・玉野市出身。１８歳。元実業団選手の母の影響で３歳で卓球始め、１７年全日本選手権カブの部（小４以下）女子シングルス優勝。１８年同ホープスの部（小６以下）準優勝。２４年、２５年全日本選手権ジュニア女子で準優勝。今春、岡山・山陽学園高を卒業し、日本生命に入社。右シェーク攻撃型。好物は焼き肉。１６４センチ。