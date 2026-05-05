グラビアアイドルで俳優の岸明日香さん（35）が自身のXを更新。5月22日に発売する5年ぶり5冊目の写真集「Trajectory」の表紙カットを紹介しました。



【写真】解禁された岸明日香さんの写真集「Trajectory」の表紙

「5月22日発売写真集『Trajectory』の表紙が解禁されました なんと、34歳のすっぴん裸眼が表紙です。笑（震える）」と投稿。続けて「このビジュアル衣装で撮った1ショット目の写真で、すっとカメラをみたときに撮ってくださったものです 奇跡の1枚ということでゲットしてください」と呼び掛けました。公開した写真は、シャツの胸元がはだけた大胆なカット。形のきれいな真ん丸バストが露わになっています。



5年ぶり5冊目の写真集「Trajectory」（読み : トラジェクトリー、撮影：榊原裕一、税込3850円、ワニブックス）は、30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出に挑戦。初めて訪れたベトナム・ダナンを舞台に、笑顔はじけるキュートな水着姿から艶やかなランジェリー姿など、写真集ならではの大胆ショットや大人の色香を披露しています。



【岸明日香さんプロフィル】（事務所サイトから）

生年月日1991年4月11日 大阪府出身 身長158cm 2012年3月にグラビアデビューし、以降、俳優として映画やドラマに出演。趣味はスポーツ観戦 映画 音楽鑑賞 X(旧Twitter)：@asupons02 Instagram： @aspoo02