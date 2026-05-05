岸明日香の写真集『Trajectory』（撮影：榊原裕一、ワニブックス）のイメージカット

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グラビアアイドルで俳優の岸明日香さん（35）が自身のXを更新。5月22日に発売する5年ぶり5冊目の写真集「Trajectory」の表紙カットを紹介しました。

【写真】解禁された岸明日香さんの写真集「Trajectory」の表紙

「5月22日発売写真集『Trajectory』の表紙が解禁されました　なんと、34歳のすっぴん裸眼が表紙です。笑（震える）」と投稿。続けて「このビジュアル衣装で撮った1ショット目の写真で、すっとカメラをみたときに撮ってくださったものです 奇跡の1枚ということでゲットしてください」と呼び掛けました。公開した写真は、シャツの胸元がはだけた大胆なカット。形のきれいな真ん丸バストが露わになっています。

5年ぶり5冊目の写真集「Trajectory」（読み : トラジェクトリー、撮影：榊原裕一、税込3850円、ワニブックス）は、30代ラストの写真集になるであろう決意のもと、史上最大の露出に挑戦。初めて訪れたベトナム・ダナンを舞台に、笑顔はじけるキュートな水着姿から艶やかなランジェリー姿など、写真集ならではの大胆ショットや大人の色香を披露しています。

【岸明日香さんプロフィル】（事務所サイトから）
生年月日1991年4月11日　大阪府出身　身長158cm　2012年3月にグラビアデビューし、以降、俳優として映画やドラマに出演。趣味はスポーツ観戦　映画　音楽鑑賞　X(旧Twitter)：@asupons02　Instagram： @aspoo02