日曜夜9時からTBSで放送中の堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』。

【写真】才能あふれる親子

『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。

1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務める堤真一さんが、天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じます。

そんな『ＧＩＦＴ』に出演する個性豊かなキャストを紹介します。

※以下ネタバレを含みます。

謎のアート作家

アート作家の坂本広江（さかもと・ひろえ）…山口智子さん

常人には理解しがたいユニークな感性をもつアート作家。

破天荒で新しいことへのチャレンジにも臆さない、非常に肝の座った性格。アート分野では奇才と称されており、個展など活動の幅を広げている。

音楽事務所で作曲家のマネージャーをしている坂本昊（玉森裕太）の母。第4話では伍鉄文人の元妻であることが明らかになった。

山口智子さんコメント

スポーツをテーマにした作品であると同時に、唯一無二の自分の人生をどう生きるか、人と人の出会いの真理、壮大な宇宙的テーマが潜んでいます。

スポーツに全く興味がない人でも、いつのまにか物語に引き込まれる、とてもユニークなドラマだと思います。

主演の堤さんとは初共演ですが、長い年月共にこの世界でチャレンジしてきた同志のような感覚で、打てば響く信頼感。

私が演じる広江は、謎のアーティストです。車いすラグビーの知識はゼロですが、今後チームとどう関わっていくのか、どうぞお楽しみに。

演じながらずっと「ギフト」とはなんだろう？ と考えていました。

「ギフト」とは？ このドラマを通して皆さんも一緒に、ぜひ考えてみてくだ

さい。