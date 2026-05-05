『ＧＩＦＴ』実は伍鉄文人と深い関係が？ 破天荒な〈謎のアート作家〉を演じるのは…＜キャスト紹介＞
日曜夜9時からTBSで放送中の堤真一さん主演の日曜劇場『ＧＩＦＴ』。
『ＧＩＦＴ』は、パラスポーツである車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さを知っていく絆と再生の物語。
1999年放送の『ザ・ドクター』以来27年ぶりに日曜劇場の主役を務める堤真一さんが、天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせた宇宙物理学者・伍鉄文人（ごてつ・ふみと）を演じます。
そんな『ＧＩＦＴ』に出演する個性豊かなキャストを紹介します。
※以下ネタバレを含みます。
謎のアート作家
アート作家の坂本広江（さかもと・ひろえ）…山口智子さん
常人には理解しがたいユニークな感性をもつアート作家。
破天荒で新しいことへのチャレンジにも臆さない、非常に肝の座った性格。アート分野では奇才と称されており、個展など活動の幅を広げている。
音楽事務所で作曲家のマネージャーをしている坂本昊（玉森裕太）の母。第4話では伍鉄文人の元妻であることが明らかになった。
山口智子さんコメント
スポーツをテーマにした作品であると同時に、唯一無二の自分の人生をどう生きるか、人と人の出会いの真理、壮大な宇宙的テーマが潜んでいます。
スポーツに全く興味がない人でも、いつのまにか物語に引き込まれる、とてもユニークなドラマだと思います。
主演の堤さんとは初共演ですが、長い年月共にこの世界でチャレンジしてきた同志のような感覚で、打てば響く信頼感。
私が演じる広江は、謎のアーティストです。車いすラグビーの知識はゼロですが、今後チームとどう関わっていくのか、どうぞお楽しみに。
演じながらずっと「ギフト」とはなんだろう？ と考えていました。
「ギフト」とは？ このドラマを通して皆さんも一緒に、ぜひ考えてみてくだ
さい。