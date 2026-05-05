＜義実家との経済格差＞いつもお祝いをくれる義両親とくれない実両親。差がありすぎて申し訳ない…
子どもの節目のお祝いごとに、両家からお祝いをもらうことがありますよね。それが、義実家からのみだったとしたら……。今回ママスタコミュニティに、こんな投稿がありました。
『義両親からは何かあるたびにお祝いをいただいている。私の親からは誕生日プレゼントやお年玉のみでお祝いをもらったことがない。実家に帰れば食事やお菓子も用意してくれるし、子どもの相手もしてくれる。でも義両親とあまりにも金銭的な差がありすぎて、旦那はどう思ってるんだろうと気になる。お金がすべてではないけれど、これって普通？』
両家である程度揃えるものなのでは？
『普通ではないかな。金額の差はあれど、普通はなんらかの形でお祝いすると思う』
まずは「普通は何かお祝いをするのでは」というママの声です。お祝いがないことに違和感があるようです。
『投稿者さんは、義親にお祝いをもらったことを実親に言わないの？ うちの母は旦那に気をつかって、両家のお祝いごとにあまり差が出ないようにしているよ』
この質問に対して、投稿者さんからはこんな返答がありました。
『義親からお祝いをもらっていることは伝えているよ。だからこそね……。「お金がなくてどうしよう」って私のきょうだいに話しているみたい』
義親と違い、実親は経済的な余裕があまりないそう。だからこそ、義親との差に申し訳なさが募っている様子です。
お祝いをもらえるのが当たり前ではない
しかし、今回目立ったのは、「もらえるのが当たり前ではない」という声でした。
『実親だろうと義親だろうと、お年玉もお祝いももらえるのが普通と思わない方がいい』
『物価高で生活も大変だし、「お祝いをもらって当たり前」ではない』
昨今の物価高で、ますます家計が厳しくなっている可能性もありますよね。こんなコメントもありました。
『両家ともお祝いはなしで、お年玉のみ。義親にいたっては子どものお宮参り、七五三などのお祝いの食事代も私たちが支払ったよ』
なかには「義母には母の日、誕生日は渡してるのに、孫の誕生日には何もなし」という状況に不満を感じているママも。実際に「何ももらっていない」という状況も少なくないようです。
お金の代わりに、可能な範囲で協力してくれているのでは？
経済的に余裕がなくてもお年玉や誕生日プレゼント、帰省時のおもてなしをしてくれる投稿者さんの実親に、理解を示すコメントもありました。
『資産や貯蓄がない祖父母は、お金がないから渡せないのよ。投稿者さんの実親も、できることをやってくれている。ありがたいよね』
『お金に余裕がないのに、ムリしてのちのちお金を用立ててと言われるよりはいいと思う』
ムリをしてお祝いをしたことで生活が苦しくなり、「援助を……」と言われるようでは本末転倒ではないでしょうか。
『普通じゃない？ お祝いなんて経済力と気持ちの問題だし。実家に帰ったときに可愛がってくれるならいい』
ほかにも「お金は出したい人が出しているだけだから、比較しちゃダメ」といったコメントもありました。たしかに、お金がすべてではありませんよね。それぞれムリのない方法でお子さんを可愛がってもらえるのが一番ではないでしょうか。
普通かどうかより、旦那の気持ち
投稿者さんが心配している旦那さんの思いについて、こんな予想をするママもいました。
『旦那さんがどう思ってるかはわからないよね。「妻の実親はくれるけれど、義親は何もしてくれない」ケースで妻が不満を募らせてることは多いから、旦那さんもそう感じてる可能性はあると思う』
「何もしてくれない義親」に対して不満を持つママのコメントは、たしかにママスタコミュニティでも散見します。旦那さんが同じように思っている可能性もあるかもしれません。
『旦那さんが両家の経済格差を理解した上で結婚しているなら、そんなに気にしなくていいのでは？』
結婚する段階で、ある程度相手の家庭の経済状況はわかるのではないでしょうか。であれば、そこまで気にする必要はないのかもしれません。
『普通かどうかを気にするよりも、旦那さんと話をするべき。義両親への日頃の感謝を口にするとか、フォローが大事だと思う』
いっそのこと、申し訳なく思っている素直な思いを旦那さんに伝えてみてもいいかもしれません。旦那さんはまったく気にしていない可能性もありますよ。
『旦那さんが「うちばかり出していて不公平」と言うなら、どちらからももらわなければいい。同じように愛情を注いでくれているなら、それでいいのでは？』
もし旦那さんが不公平だと思っていた場合の対応策について、アドバイスをくれたママもいました。経済的な事情はどうしようもない部分ですから、その場合は公平に「どちらからももらわないことにする」というのもひとつの手かもしれませんね。
実親と義親のお祝いの差に悩むママからの今回の投稿。実際に家庭の経済状況はまちまちで、一概には言えないところもあるでしょう。ですが、投稿者さんのご両親は経済的に余裕がないながらも、孫を大切に思ってくれている様子ですよね。孫への想いとお祝いの金額はイコールではありません。金額だけに囚われすぎず、どちらの両親にも感謝の気持ちを忘れずにいたいですね。