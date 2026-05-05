TOKYO FMの番組「FM EVA 30.0」。『エヴァンゲリオン』シリーズにゆかりのあるクリエイターや歌手・声優の方々をお迎えして、知られざる制作秘話を伺ったり、作品をこよなく愛するアーティストの方々をお招きして、ご自身の『エヴァンゲリオン』体験を語っていただきました。今回は、相田ケンスケの声を演じた声優・岩永哲哉さんと、「特務機関NERV防災アプリ」を提供しているゲヒルン株式会社 代表取締役の石森大貴さんの対談をお届け。ここでは、2021年公開の映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』（以下：シン・エヴァ）について語り合いました。

（左から）石森大貴さん、岩永哲哉さん

岩永：『シン・エヴァ』を観た感想はいかがでした？石森：実は先日、中学校の同窓会があったんですよ。20年ぶりぐらいに中学時代の友達に会って。すごく楽しかったんですけど、『シン・エヴァンゲリオン』で、中学時代の友達が支えてくれるストーリーがあるじゃないですか。ケンスケと（鈴原）トウジの2人が、大人になっても変わらず（碇）シンジくんを支えてくれているっていうところ、あれを自分もちょっと体験しました。岩永：そうだったんですね。私は『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』は出番があって、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』はなかったんですよ。だから、『シン・エヴァ』は『：破』以来12年ぶりの出演だったので……“空白の14年”も長いですけれど、私の12年も長くて。実は『：Q』が劇場公開された後に、スタッフさんから「今後のこともあるので、一応『：Q』を観ておいてほしい」というご連絡をいただいたんです。でも、もしかしたら、気が変わって出番ナシになるかもしれないじゃないですか。それに、『：Q』の14年後の世界線を「ケンスケとして知っていていいのか？」って思ったんですよ。なので、そのときはちょっと意地を張って観ていなくて。でも、うわさでは入ってくるんですよ。「なんか（展開が）斜め向こうのほうに行ったぞ」みたいな（笑）。結局『：Q』を観たのは「『シン・エヴァ』の出番があります」と決まってからなので、公開の2〜3年前ですね。だから「AAAヴンダー!?」「WILLE（ヴィレ）!?」みたいな（笑）。石森：（笑）。岩永：それで、『シン・エヴァ』の台本を読んで、最初に思ったのが「ケンスケのセリフが多い」っていう（笑）。いつもワンポイントでいいキャラだったのが、「なんでこんなに!?」って思うくらい多くて（笑）。でも、読んでいくうちに、ケンスケが周りを支える縁の下の力持ちで碇のことを見守り、委員長（鈴原 ヒカリ）とかアスカ（式波・アスカ・ラングレー）のことも含めて、みんなを支える役だったので……もう嬉しかったですね。「死んでしまったかな」と思っていたケンスケが生きて周りを支えていて、「よく頑張ったな！ ケンスケ」「いい大人になったな。結構かっこいいじゃん！」っていうふうに思って、本当にうれしかったです。



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放送では時間の都合でお届けできなかった部分も含む特別編集版を、どうぞお楽しみください。

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