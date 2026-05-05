円売り継続、ユーロ円一時１８４．３８レベル＝ロンドン為替



ロンドン昼の時間帯、円売りが継続している。ユーロ円は184.38レベル、豪ドル円は113.11レベルなど本日の高値を更新している。ポンド円は213.50台と、ロンドン序盤につけた高値213.67レベルに再び接近。ドル円は157.60台へと買われており、ロンドン序盤につけた高値157.84レベルから離れずの水準。



この日はこれまでのところ介入とみられるような急速な円買いは入っていない。



USD/JPY 157.68 EUR/JPY 184.36 GBP/JPY 213.54 AUD/JPY 113.08

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