◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、良）

ゴールデンウィーク開催名物、春の地方ダートマイル王決定戦が１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）で争われた。

川田将雅騎手の騎乗で３番人気のウィルソンテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父キタサンブラック）が力強く伸びてゴール前でミッキーファイトを首差かわし、ダートＧ１級３勝目（重賞６勝目）をマークした。勝ちタイムは１分３８秒６。

キタサンブラック産駒は先週の天皇賞・春のワンツー決着に続き、ダートマイルＧ１級でも勝利した。昨年のチャンピオンズＣは鼻差の２着。前走のフェブラリーＳでも、コスタノヴァに半馬身差ばなかったが、船橋でリベンジに成功。古豪健在をアピールした。

２着には１番人気のミッキーファイト（クリストフ・ルメール騎手）、３着には６番人気のロードフォンス（横山和生騎手）が入った。

高木登調教師（ウィルソンテソーロ＝１着）地方の深いダートでの１８００〜２０００メートルでは、馬場に負けている感じがあったので、１６００メートルぐらいが良さそうだと思った。年齢とともに仕上げに時間がかかるようになったので、早めに入厩し、ケアをしながらいつも通りの調整ができたし、いい状態で出走できた。直線は際どかったので、これで勝てるという確信は最後まで持てなかった。今後のことは、オーナーと相談のうえ決めたい」