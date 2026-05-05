NiziUのMIIHIが、5月5日は「こどもの日」に幼少期の写真を自身の Instagramに投稿している。

（関連：【画像】NiziU MIIHI、海水浴や工作を楽しむ幼少期「まじで天使」）

「ちびみいひ」と綴り、頬に指を当てたかわいらしい姿をはじめ、海水浴を楽しむ様子、父親に抱っこをされたり、妹とのツーショットなどをアップしている。また、NiziU Info Official Instagramには、小さい頃のツインテール姿を再現した現在のMIIHIがポストされており、「この頃からツインテールが大すき」「幼稚園の頃にもどれて楽しかった！！」「5才のみいひです！工作たのしいなー」とコメントされている。

コメント欄には「まじで天使」「生まれながらのアイドル」「めちゃ面影ある」などの感想が寄せられているNiziUは3年半ぶりの東阪ドームツアー『NiziU Live with U 2026 DOME TOUR』を6月に開催。7月には初のベストアルバム『Portfolio』をリリースする。

（文=リアルサウンド編集部）