「えらいとこに越してきはったね」私が生まれ育ったのは、貧富の差が激しい街でした／その叫びは聞こえていたのに（5）

「えらいとこに越してきはったね」私が生まれ育ったのは、貧富の差が激しい街でした／その叫びは聞こえていたのに（5）