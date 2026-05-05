ソフトバンクは西武に逆転勝利

5日、パ・リーグ公式戦3試合が行われた。楽天は3-2で日本ハムに勝利し、3連勝を果たした。5回、平良竜哉内野手の3号ソロで1点差にすると、7回に浅村栄斗内野手が4号2ランを放ち逆転に成功。先発の荘司康誠投手は7回2失点の力投で4勝目を挙げた。日本ハムは先発の細野晴希投手が8回11奪三振3失点で完投したが、打線が援護できなかった。

首位のオリックスは、ロッテを6-1で敗り2連勝。初回、西川龍馬外野手と森友哉捕手の適時打で3点を先制すると、中盤にも麦谷祐介外野手の適時三塁打などで加点した。先発のショーン・ジェリー投手は、7回無失点で来日初勝利。チームはリーグ20勝一番乗りを果たした。ロッテは先発のアンドレ・ジャクソン投手は6回を投げるも5失点と不安定な投球が目立った。

ソフトバンクは6-4で西武に勝利した。3点を先制されたが、3回に近藤健介外野手の7号2ラン、5回には柳町達外野手の2点適時二塁打などで4点を奪い逆転した。先発の松本晴投手は5回途中で降板したが、上茶谷大河投手が火消しに成功し3勝目。西武は先発の渡邉勇太朗投手が5回6失点と崩れたのが誤算だった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）