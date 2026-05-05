キャットホイールで仲良く遊んでいた姉弟猫ちゃんの光景が、再生回数21万回を超えて笑顔を届けています。投稿を見た人からは「何が起こったのか分かってないｗ」「声出して笑っちゃいました」といった反応が寄せられることに。予想外の出来事に驚くふたりの様子が、多くの人を癒しています。

【動画：キャットホイールで遊ぶ猫たち→1匹が動き出したら…『まさかの展開』に爆笑】

キャットホイールに乗って遊ぶぽこ丸くんとはな丸ちゃん

かわいい反応がたくさんの人に笑いと癒しを届けることになったのは、Instagramアカウント『ぽこ丸』に投稿された、姉弟猫のある日の光景。その日、キジ白猫のぽこ丸くんと三毛猫のはな丸ちゃんは、お部屋の中に設置されているキャットホイールのところへやってきたそう。2匹はキャットホイールの中に乗ると、それぞれ左側と右側へ分かれて立っていたといいます。

キャットホイールは猫ちゃんが自分で動かして回す、いわば『回し車』。ふたりがバランスよく分かれたことで重さが均等になり、この時はホイールはその場で静止していたといいます。

ぽこ丸くんが動いた瞬間…

キャットホイールの中でそれぞれ興味深そうに周囲を見ていたぽこ丸くんとはな丸ちゃん。しかし次の瞬間、ぽこ丸くんが前足を踏み出して力を入れると…キャットホイールがゆっくりと回り始めたそう！

ぽこ丸くんの後ろで様子を見ていたはな丸ちゃんは、突然キャットホイールが動き出したことに驚き、壁に爪を立てて固まってしまったといいます。そしてそのまま、キャットホイールはぽこ丸くんの動きに合わせて回転を開始。予想外の展開に固まってしまったはな丸ちゃんは、そのまま壁にくっついて回り始めてしまったのでした。

キョトンとしたふたりの反応が可愛い♡

はな丸ちゃんを乗せたまま回転を始めるキャットホイール。一瞬ヒヤッとする場面ですが、はな丸ちゃんはしっかりと内側にしがみつき、そのまま一回転したあとに見事に着地！猫ちゃんらしい抜群の運動神経を発揮したのでした。

回転が止まったあとのはな丸ちゃんは、「何が起こったの？」というようなキョトンとした表情を見せていたとのこと。一方のぽこ丸くんも、突然目の前に現れたはな丸ちゃんに驚いたのか、目を丸くしていたといいます。

そのなんとも言えないふたりの表情に、思わず笑みがこぼれてしまいます。その後飼い主さんは、万が一に備えて、動画撮影後にはな丸ちゃんの爪をすぐに切ったそうです。

そんな思いがけない出来事に遭遇したふたりの光景には、「お互い『え？』って顔になってるのが可愛い」「突然の出来事にも対応できるのすごい」「見事な着地」といったコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『ぽこ丸』では、そんな好奇心旺盛な猫ちゃんたちの楽しくて癒される日常が投稿されていますよ。

ぽこ丸くん、はな丸ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ぽこ丸」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。