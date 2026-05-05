フリーアナウンサーの柗井綾乃が5日、自身のインスタグラムで異国の温泉を楽しむ姿を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】いわゆる絶景 お湯はぬるめでもスケールがケタ違い 温泉たっぷり堪能

柗井アナは「世界屈指の温泉大国」と題し、ハンガリーの温泉を満喫する様子をアップ。「おんせん県おおいたで働いていた頃 ハンガリーの温泉の存在を知り それから気になっていて…！」と訪れたきっかけを明かす。セーチェーニ温泉はヨーロッパ最大の温泉。「首都ブダペストにある温泉複合施設で 建物自体が宮殿のようで圧巻…！ 3つの屋外プールと15の屋内浴槽 10のサウナを完備！最高！」と施設のすごさを物語る解説をつけた。



4月6日の投稿で、柗井アナは「世界一周撮影旅、いってきます 夫と2人旅です!!」と、バックパックにカメラを提げた出国ショットを公開。以降、10日に最初の国であるシンガポール、12日にはナミビア、15日には同国の世界最古の砂漠「ナミブ砂漠」を素足で歩く姿を披露。さらに18日にヒンバ族の村にホームステイし、触れ合う様子も伝えている。



26日には南アフリカへ。観光名所としても有名なテーブルマウンテンの絶景ショットから次なる目的地ギリシャへ。27日にはアテネのパルテノン神殿をバックにした姿を披露。30日にはダイジェスト動画をつけて「3ヶ月ほどお仕事をお休みして 地球をぐるっと回っています」と説明。さらに5月に入ると、1日はサントリーニ島での現地で購入した青いワンピース姿のカットを公開し、3日にハンガリー入りしたことを伝えている。



この日楽しんだ温泉の温度は「MAXが40℃」と明かし、「日本人にとってはぬるめなんですが 長湯できて幸せでした～」と続け、「約1か月の旅の疲れも癒やされました～♡」と、まだまだ続く長い旅路に向けても英気を養ったことをうかがわせた。



広大な温泉に、ファンは「テルマエロマエみたい」「もはやハワイアンズ！笑」の声。圧倒される壮大な景色をはじめ、写真や動画など一連の投稿に、「見てるこっちも楽しくなる」「雄大すぎる景色」「行動力素晴らしいです」などのコメントが寄せられていた。



柗井アナは2014年からテレビ北海道で報道記者として勤務。17年からNHK大分放送局でキャスターを務め、19年からはテレビユー福島でアナウンサーとして活躍。24年にフリーとなった。また、3月19日の投稿で「第64回 富士フイルムフォトコンテスト アンダー39部門」で銀賞を受賞したことを報告している。



（よろず～ニュース編集部）