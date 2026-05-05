◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都競馬場・芝２２００メートル）＝５月５日、栗東トレセン

西の「最終兵器」が祭典への道を切り開く。第７４回京都新聞杯（９日、京都）に出走するベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）は前走の共同通信杯で２着。タイム差なしの大接戦を演じたロブチェン（３着）、リアライズシリウス（１着）は皐月賞で１、２着となり、評価がグンと高まった。「強いメンバーとあれだけ走れたことは、すごく自信にはなります」と斉藤崇調教師は語る。

自ら手がけ、Ｇ１・４勝を挙げたクロノジェネシスの初子。昨夏のデビュー戦は鋭い末脚で突き抜けたが、その後２戦は２着と惜敗が続いた。「口向きなど気にすることはありますが、いいモノは持っています」と素質を高く評価する。

現状の賞金では日本ダービーへの出走が非常に厳しい。勝負駆けへ調整は非常に順調。「やるたびに上向いてきています。距離はお父さんもお母さんもこなしていますし、口向きと折り合いだけだと思います」と斉藤崇師は前を向く。鞍上は先週の天皇賞・春をクロワデュノールで制し、母の背中を誰よりも知る北村友。今週も淀の舞台を熱くする。