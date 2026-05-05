【ワシントン＝栗山紘尚、バンコク＝吉形祐司】ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を巡り、米国のトランプ大統領は４日、自身のＳＮＳで、イランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿した。

米軍が対抗措置として、イランの小型ボート７隻を沈めたとも主張した。攻撃の応酬によって、米イランの停戦が維持できるか不透明な情勢となっている。

韓国外交省は４日、ホルムズ海峡で停泊していた韓国企業の貨物船で同日、爆発と火災が発生したと発表した。韓国人６人を含む乗員計２４人にけが人はいなかった。米中央軍によると、ペルシャ湾には８７か国の船舶がとどまっており、米軍が数十隻の船舶と連絡を取り、通航を促したという。

トランプ氏は米ＦＯＸニュースのインタビューで、「米艦船を標的にすれば、イランは地球上から吹き飛ばされる」と述べ、イランの攻撃をけん制した。ただ、イラン側が過去と比べて「柔軟な姿勢」を示しているとも述べ、交渉への期待もにじませた。

一方、イラン国営通信は４日、オマーン湾からホルムズ海峡に近づこうとした米海軍の駆逐艦に対し、イラン海軍が巡航ミサイルとロケット弾、無人機で「警告射撃」を２度行ったと報じた。当初、駆逐艦を攻撃したと伝えられたが、米軍が否定していた。

精鋭軍事組織「革命防衛隊」に近いタスニム通信は５日、イラン軍事筋の話として、米軍が撃沈したのは軍用ボートではなく民間の荷物輸送用ボート２隻で、５人が死亡したと報じた。

イランは、米軍の新たな作戦に対抗し、ペルシャ湾岸諸国への攻撃にも動いた。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）東部フジャイラでは、イランの無人機攻撃を受け、石油関連施設で火災が発生した。インド国籍の３人が負傷したという。

タスニム通信は４日、石油関連施設への攻撃に関連し、「ＵＡＥがイスラエルの手先となれば、忘れられない教訓を学ぶことになる」との情報筋の話を伝えた。イスラエルが対空防衛システム「アイアン・ドーム」をＵＡＥに供与していたとの報道があり、これを受けた発言とみられる。

イランのアッバス・アラグチ外相は５日、ＳＮＳへの投稿で「政治的な危機に軍事的な解決はない」とする一方、パキスタンによる仲介が進展する中で「米国は泥沼に陥らないよう注意すべきだ」と指摘した。