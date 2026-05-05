″台風のたまご″ はあすには台風に発達か このあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速は？ 今後の全国の天気を画像で 気象庁
熱帯低気圧 a
2026年05月05日19時15分発表 気象庁
5日18時の実況
種別 熱帯低気圧
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度25分 (8.4度)
東経149度25分 (149.4度)
進行方向、速さ 西 ゆっくり
中心気圧 1006 hPa
最大風速 15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速 23 m/s (45 kt)
6日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯7度55分 (7.9度)
東経145度10分 (145.2度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 130 km (70 NM)
7日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯8度00分 (8.0度)
東経142度30分 (142.5度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 200 km (110 NM)
8日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度05分 (9.1度)
東経139度30分 (139.5度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
9日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度30分 (10.5度)
東経136度55分 (136.9度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 330 km (180 NM)
10日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯11度30分 (11.5度)
東経134度20分 (134.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 440 km (240 NM)
■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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