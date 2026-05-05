「こどもでじまはく」を開催中の出島メッセ長崎では、子どもたちがさまざまな仕事を体験できる「こどもジョブチャレンジin 長崎」が開かれています。

こちらは世界有数のコンテナ海運会社の中核業務を担う「ONE DEJIMA」のブース。

コンテナ船の船長の制服を着ることができるほか、船の模型にコンテナを積み込むゲームが人気を集めています。

（ONE DEJIMA 金子 咲希さん）

「たくさんの物がコンテナ船で日本に届けられているので、そんなことをイメージしながら(仕事を)知ってもらえると、うれしいなと思います」

また ドローンについて学び、実際に飛ばす体験ができるブースや、ニュースキャスターやお天気キャスターになりきることができるブースも。

（体験した子ども）

「緊張する。むずかしいけど、多分できていると思う」

（体験した子ども）

「むずかしかったけど最初は。楽しかった」

「こどもジョブチャレンジin 長崎」は「DEJIMA博」と同じ6日まで。

超巨大ふわふわ遊具などを楽しめる「こどもでじまはく」は、10日までの開催です。