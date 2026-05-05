楽しみながら“仕事”を疑似体験「こどもジョブチャレンジ」出島メッセ長崎で開催中《長崎》
「こどもでじまはく」を開催中の出島メッセ長崎では、子どもたちがさまざまな仕事を体験できる「こどもジョブチャレンジin 長崎」が開かれています。
こちらは世界有数のコンテナ海運会社の中核業務を担う「ONE DEJIMA」のブース。
コンテナ船の船長の制服を着ることができるほか、船の模型にコンテナを積み込むゲームが人気を集めています。
（ONE DEJIMA 金子 咲希さん）
「たくさんの物がコンテナ船で日本に届けられているので、そんなことをイメージしながら(仕事を)知ってもらえると、うれしいなと思います」
また ドローンについて学び、実際に飛ばす体験ができるブースや、ニュースキャスターやお天気キャスターになりきることができるブースも。
（体験した子ども）
「緊張する。むずかしいけど、多分できていると思う」
（体験した子ども）
「むずかしかったけど最初は。楽しかった」
「こどもジョブチャレンジin 長崎」は「DEJIMA博」と同じ6日まで。
超巨大ふわふわ遊具などを楽しめる「こどもでじまはく」は、10日までの開催です。