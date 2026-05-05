シンガーソングライターの宇多田ヒカル（43）が5日放送のJ-WAVE「TRES BIEN! BOHEMIAN! SPECIAL 2026」（後8・00)に出演し、好きなお菓子を明かした。

リスナーからの「普段、お家でお菓子を食べたりしますか？また、どんなお菓子が好きですか？」というメールに答えたもの。

宇多田は「お菓子は、子供の頃からずっと好きで、最近は食べないようにしているけど、時々食べたいなと思って食べるのはグミ。今後、お菓子、許されるのはこれだけって言われたらグミ選ぶかな。あと、ダークチョコが好きです。塩味のダークチョコとか」と語った。

また、子供の頃に好きだったお菓子について「これ言うと、年齢詐称と言うか…戦後の人ですか？みたいに言われたりするんですけど、お祖母ちゃんと住んでいた時期もあって」と前置きし「カンパンっていう、非常食みたいな。カンパンに荒い砂糖が何個か…粒々が入っているのが特においしい、それが好きだったのと、魚の骨をフライパンで焼いたのを食べるのが好きでした」と明かした。

宇多田は、母親の藤圭子さんの母で、祖母で浪曲師だった竹山澄子さんについて「子供の頃よく預かってもらってお世話になったのは覚えています」と説明していた。

同番組は1999年10月から1年間放送されていたレギュラー番組で、2年ぶりの特番となる。