ゴールデンウイークの連休中に、火事が相次いでいます。ガソリンスタンドでは給油中に火事が発生。その原因とみられているのが“静電気”です。冬だけでなく、1年通して、注意が必要だといいます。

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東京・足立区の路上で撮影された映像では、乗用車の運転席付近から炎が上がっているのが分かります。時折、爆発音も響かせながら燃え続けます。

消防車が到着し、消火に当たりますが、警視庁によりますと、車は全焼し、運転手の男性（50代）は軽いケガをしたということです。

運転手

「チリチリするなと思って横を見たら、ライターから火が消えていなくて。最終的には運転席からエンジンルームにかけて全焼。燃料もあるので、かなりの勢いで燃えてしまった」

ゴールデンウイーク後半戦、各地で火事が相次ぎました。

■朝の繁華街が一時緊迫

愛知県の繁華街、栄でも火事があり、火は4時間後に消し止められ、けが人はいませんでしたが、朝の繁華街が一時、緊迫した雰囲気に包まれました

4日は、広島市内の焼き肉店で、「ダクトから火が出ている」と通報があり、2階建ての焼き肉店が全焼し、周囲の建物にも燃え広がりました。

■ガソリンスタンドでも…「静電気」原因？

火の手は東京・足立区のガソリンスタンドでも…

記者

「柱や天井にまで、黒いすすがついています」

警視庁によりますと4日、「客の車が燃えた」と通報があったといいます。

トラックの運転手が燃料を入れるため給油口を開けたところ、突如、発火しました。燃えたのは、給油ノズルで、運転手は手にやけどをする軽いケガをしました。

この火事の原因とみられているのは「静電気」です。

東京消防庁が公開した静電気がガソリンに引火する様子を再現した映像では、静電気を帯びた金属製の鍵をガソリンに近づけると、一瞬で火が上がるのが分かります。

スロー映像で見ると、発火の直前、鍵から小さな火花が発生し、すぐさま燃え広がっているのが確認できます。

乾燥する冬に多いイメージのある「静電気」ですが、なぜ、関東地方で今年初の真夏日となった4日、静電気が原因とみられる火事が起きたのでしょうか。

■専門家「静電気は夏場でも冬場でも発生」

専門家は…

静電気対策コンサルタント・鈴木政典氏

「静電気は基本的に夏場でも冬場でも発生します。今の時期は湿度が低くなるかどうか」

「車内の湿度が低くて、帯電していることはある」

湿度が高くなる夏場などは、静電気は空気中に逃げやすくなるといいますが、真夏日だった4日は車内のエアコンを使用していた場合、湿度が下がり、静電気が発生しやすい状態にあった可能性もあるといいます。

■対策「除去シート触る以外に方法がない」

私たちができる対策は…

静電気対策コンサルタント・鈴木政典氏「除去シートを触る以外に方法がない。数秒触って作業中にも何度か触る」