初めて持ったキッズケータイでの母子のやり取りがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】だまされないで！おじさんになりすました母と小2娘のやりとり

「娘が小2の時に初めてキッズケータイを持たせた。『知らない人から連絡来ても絶対に返信したらダメだよ』（←そもそも設定で知らん人から来ないようになっているけど）と言ったら『お母さん！私もう2年生だよ！知らない人に個人情報なんて絶対教えないよ！もし来ても無視するに決まってるじゃん』と言っていた娘。娘の大好きなたこ焼きをちらつかせてメッセージを送ってみたらコレ。久しぶりに見返して笑ってる。」



とメッセージの送受信画面を紹介したのはゆかりちゃんさん（@yukaric03886076）。



教育のため、ゆかりちゃんさんが正体を隠して送った

「おじさんはおおさか、というところにすんでいます。おおさか、知っていますか？」

「おおさかにきてくれたら、おいしいタコヤキたくさんたべさせてあげますよ」

という誘いのメッセージに対して



「私は、八歳です。おんなです」



と返信してしまったお嬢さん。子どもらしくかわいらしいが、少し心配になってしまう反応だ。



ゆかりちゃんさんにお話を聞いた。



ーー返信をご覧になったご感想を。



ゆかりちゃん：娘は普段は慎重派で用心深い性格です。返信があった時は思わず吹き出してしまいました。



ーーお嬢さんには種明かしをされたのでしょうか？



ゆかりちゃん：はい、びっくりしていましたが引っかかってしまったことに対してとても恥ずかしそうでした。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



ゆかりちゃん：思ったよりバズってびっくりしましたが、海外のおすすめにも出たらしく外国人からも反応があり嬉しかったです。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「かわいらしい 。危険だからダメだけど（笑）昨年、うちの娘（10歳）に確認した所『聞かれても嘘つくから大丈夫、11歳って言うし』と答えたので、そのアプリは消しました」

「小さいころから『こういうことがあるよ』『ダメだよ』『気を付けてね』って教えていくやり方っていいね。実際に経験しないと説明だけじゃ分からないからねえ」

「娘さんの結婚披露宴でスクリーンにでっかく映して会場を大爆笑にしてください」



など数々のコメントが寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはお子さんに個人情報の大切さについてどのように教えているだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）