【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは焼き鳥
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、人気のメニュー、自然の中で耳にする癒やしの音、そしてニュースで見聞きする経済用語という、3つの言葉を選びました。食欲をそそる場面から情緒溢れる風景、専門的な社会情勢まで、共通する2文字を導き出し、パズルを完成させましょう。
□□り
□□らぎ
かわ□□いさく
ヒント：身が引き締まっている、焼き鳥の人気メニュー。浅瀬を流れる水の音。そして、国が自国の通貨価値を安定させるために行う経済的な取り組みのことを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「せせ」を入れると、次のようになります。
せせり
せせらぎ
かわせせいさく（為替政策）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、グルメな話題、風情ある自然の描写、そして少し硬めの政治経済の用語という、バリエーション豊かなジャンルから言葉を組み合わせました。音の重なりを意識することで、言葉が持つ多彩な意味の広がりを再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、人気のメニュー、自然の中で耳にする癒やしの音、そしてニュースで見聞きする経済用語という、3つの言葉を選びました。食欲をそそる場面から情緒溢れる風景、専門的な社会情勢まで、共通する2文字を導き出し、パズルを完成させましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□らぎ
かわ□□いさく
ヒント：身が引き締まっている、焼き鳥の人気メニュー。浅瀬を流れる水の音。そして、国が自国の通貨価値を安定させるために行う経済的な取り組みのことを思い浮かべてみてください。
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正解：せせ正解は「せせ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せせ」を入れると、次のようになります。
せせり
せせらぎ
かわせせいさく（為替政策）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、グルメな話題、風情ある自然の描写、そして少し硬めの政治経済の用語という、バリエーション豊かなジャンルから言葉を組み合わせました。音の重なりを意識することで、言葉が持つ多彩な意味の広がりを再発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)